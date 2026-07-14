Avertizare meteo de vijelii și ploi torențiale în mai multe județe. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, care va fi valabil miercuri între orele 12:00 și 21:00 în mai multe județe, în special aflate pe arcul carpatic.

În cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm), potrivit ANM.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, notează meteorologii.

Cod galben ANM, 15 iulie

Cum va fi vremea miercuri în București

Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, astfel că indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când probabilitatea pentru averse (2-8 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (35-45 km/h) va fi ridicată.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade.