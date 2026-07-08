Avertizare meteo pentru aproape toată țara, valabilă acum

Toată România, cu excepția a patru județe este miercuri, până seara la ora 23:00, sub un cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie

Pe parcursul zilei de miercuri în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h.

Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

ANM a transmis un cod galben similar care va intra în vigoare în 17 județe joi la ora 12:00 și se va încheia la ora 02:00 a zilei de vineri.

Joi, în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului, mai notează meteorologii.