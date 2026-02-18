Sari direct la conținut
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în București și Ilfov. Mesaj Ro-Alert transmis populației

Foto: Calinescu Silviu | Dreamstime.com

Capitala și județul Ilfov se află sub alerte cod roșu de ninsori miercuri dimineață, iar populația a fost avertizată printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul.

Avertizările nowcasting cod roșu pentru București și Ilfov sunt emise pentru intervalul miercuri, orele 04.20-8.20: „Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30…35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15…20 cm”.

Locuitorii din București și Ilfov au primit mesaje Ro-Alert la 04.20: „Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă. În caz denecesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”.

