Avertizări de la CFR. Trenurile vor merge și mai încet decât de obicei, din cauza caniculei. La nivelul șinei vor fi peste 50 de grade Celsius

De miercuri până vineri, din cauza valului de căldură, trenurile vor merge mai încet, vor fi întârzieri mai mari, iar călătorii ar trebui să se aștepte la situații în care instalațiile de aer condiționat nu vor scoate aer rece. La nivelul șinei temperaturile vor depăși 50 de grade C, așa că măsurile sunt luate din motive de siguranță.

Datele ANM arată că maximele vor atinge în țară 38 C miercuri, 39 C joi și 38 C vineri.

CFR SA spune că trenurile vor circula cu viteze mai mici cu 20-30 km/h decât normalul în zonele cu cele mai mari temperaturi

„CFR SA informează că în perioada 19 – 21 iunie a.c., din cauza temperaturilor ridicate anunțate pe raza județelor aflate sub incidența celor două avertizări de temperaturi caniculare – cod galben și cod portocaliu -, traficul feroviar pe segmentele de cale ferată unde temperatura la nivelul șinei ajunge și chiar depășește 50 de grade Celsius se va desfășura în condiții speciale, cu reducerea vitezei de circulație a trenurilor, în anumite intervale orare.

Reducerea vitezei de circulaţie a trenurilor CU 20-30 km/h față de viteza normală, în zonele aflate sub incidența avertizărilor meteo de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, reprezintă una dintre principalele măsuri aplicate de orice sistem feroviar, în vederea derulării traficului în condiţii de siguranţă, spune CFR SA.

Zonele aflate sub avertizare de temperaturi extreme, pentru următoarele 3 zile sunt: nordul Crișanei, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, aflate sub incidența Codului Galben, respectiv Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, precum și în sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, aflate sub incidența Codului Portocaliu.

CFR SA recomandă publicului călător ca în această perioadă, înainte de efectuarea călătoriei, să solicite informaţii despre orele de sosire și de plecare a trenurilor în stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport de la care a achiziționat sau dorește să achiziționeze bilet și să consulte periodic site-urile operatorilor.

În intervalele orare în care temperatura în aer depășește 37 de grade C, personalul de întreţinere a infrastructurii feroviare efectuează permanent revizii suplimentare pe reţea, prin verificarea directă a căii, măsurarea şi înregistrarea permanentă a evoluţiei temperaturilor la nivelul şinei”.

CFR Călători avertizează că aerul condiționat nu va face față

Operatorul de stat CFR Călători spune că, În contextul avertizărilor de caniculă „întregul parc de vehicule feroviare este verificat din punct de vedere tehnic – funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs”.

CFR Călători face și o promisiune legată de instalații de aer condiționat

„Pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor de climatizare au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță a instalaţiilor de climă în reviziile de vagoane care formează garniturile de tren precum și însoțirea cu electricieni de vagoane în anumite intervale orare”,

Compania mai spune însă și că aceste instalații nu fac față, pentru că sunt temperaturi mari și din cauză că unii călători deschid geamul:

„Însă, în zilele cu temperaturi exterioare caniculare (de multe ori chiar și de peste 50 – 55 de grade C la soare) care se înregistrează la nivelul șinei și cutiei materialului rulant, dar şi din cauza deschiderii geamurilor în parcurs, instalațiile de climatizare riscă să nu mai poată asigura răcirea şi să funcţioneze în regim de ventilație”.