Avertizări de viscol și vânt puternic în România. ANM a actualizat prognoza pentru ultimele zile din an / Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis luni dimineață noi atenționări cod galben de vânt puternic pentru numeroase județe și ninsori viscolite în zona de munte, valabile până marți seară, 30 decembrie.

Primul cod galben de vreme rea este valabil între 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23.

Viztae sunt județe din Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Aici, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Codul galben de vânt este valabil între 29 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 23

Al doilea cod galben de vânt va intra în vigoare de diseară, de la ora 23.00, până mâine dimineață, la ora 08.00. Astfel, în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Codul galben de vânt este valabil între 29 decembrie, ora 23 – 30 decembrie, ora 08

Ulterior, de mâine, de la ora 08.00, și până la ora 20.00, va intra în vigoare un alt cod galben de vânt.

Vizate sunt județe din vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Codul galben de vânt este valabil între 30 decembrie, ora 08 – 30 decembrie, ora 20

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că luni cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30…40 km/h, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de -7…-4 grade.

Marți, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla moderat cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade.