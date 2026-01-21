Avertizat de Grindeanu să nu se laude cu reducerea deficitului, Ilie Bolojan a făcut fix contrariul. Anunțul premierului

Premierul Ilie Bolojan anunță, într-o postare pe Facebook, că reducerea deficitului sub nivelul asumat anterior și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor vor permite relansarea economiei în anul 2026. Postarea lui Bolojan vine a doua zi după ce președintele PSD Sorin Grindeanu îl avertizase pe șeful Guvernului să nu se laude o reducere de deficit făcută posibilă prin reducerea investițiilor și creșterea taxelor.

„Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ținta de 8,4% asumată (…) În 2025 am redus deficitul fără a diminua investițiile. Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate”, a scris șeful Guvernului.

„Traseu de relansare” pentru economie

El a menționat și reducerea cheltuielilor statului realizată de către guvernul său. Chiar dacă acestea au fost mai mari decât în 2024, un grafic prezentat de Bolojan arată că, în semestrul II, odată cu instalarea actualului cabinet, acestea au scăzut.

Bolojan admite că veniturile bugetare au crescut inclusiv prin majorarea de taxe, ceea ce a dus la contracție economică și dificultăți „pentru mulți români”, însă acest lucru va permite ca în acest an să nu crească povara fiscală.

„Fără a mai crește taxele, avem însă o bază solidă pentru relansare în acest an. Lucrăm la construcția bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ținta de deficit este de puțin peste 6% și va fi definitivată în perioada următoare. Inflația va scădea spre 4%”, afirmă Bolojan.

Potrivit acestuia, în acest an vor intra în economia românească 15 miliarde de euro provenite din PNRR și fondurile de coeziune ale UE. El anunță că la începutul lunii viitoare, Guvernul își va asuma răspunderea pe un set de măsuri de relansare economică, după care va fi adoptat bugetul pentru anul în curs.

„Știu că, deocamdată, în viața de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoșire adoptate și pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, a conchis Bolojan.

Avertismentul lui Grindeanu

Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat, marți, un nou atac la adresa premierului Bolojan spunând că se așteaptă „ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene” pentru că „nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”.

Liderul PSD a mai spus că adoptarea pachetului de măsuri pentru relansarea economiei reprezintă „un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”.

„Tocmai de aceea, mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene! Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a afirmat liderul PSD.

Nazare: „Investițiile au crescut”

Solicitarea lui Grindeanu a fost ignorată după numai câteva ore, odată cu o conferință de presă susținută de către ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Acesta a anunțat că deficitul bugetar al României pentru 2025 este în jurul cifrei de 7,7% din PIB, sub estimarea inițială a guvernului de 8,4%, a anunțat marți ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, într-o conferință de presă în care a prezentat stadiul și calendarul aprobării bugetului pe 2026.

„Deși în mod traditional România surprindea mai degrabă prin depășirea țintei de deficit cash, în acest an într-adevăr ținta de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB”, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a spus și că investițiile au crescut față de anul anterior, contrazicându-l astfel pe liderul PSD care a declarat tot marți că speră ca guvernul să nu se laude cu un deficit mai mic după tăierea investițiilor și creșterea de taxe și impozite.

„Rezultatul de la final de an ne arată contrariul. Ne arată că investițiile au crescut cu aproximativ 15%. Investițiile pentru 2025 au fost de 137 de miliarde de lei, net superioare celor 119 miliarde lei în 2024, ceea ce semnalează faptul că am reușit să accelerăm în 2025 și în special în semestrul doi din 2025”, a spus Alexandru Nazare.