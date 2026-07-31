Avioane Eurofighter britanice, ridicate de la sol după ce un grup de drone a fost detectat de MApN la granița României

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat noaptea trecută „un grup de ţinte aeriene” lângă granița fluvială cu Ucraina. Dronele nu au pătruns în spațiul aerian național, dar două aeronave Eurofighter Typhoon ale armatei brianice au fost mobilizate, anunță vineri dimineață Armata Română.

Potrivit MApN, dronele au fost reperate în jurul orei 02.30.

„Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situaţiei”, a anunțat MApN.

Mesaj RO-Alert în Tulcea

Din această cauză, populația din județul Tulcea a primit un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, a precizat Armata.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.15.

„Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei”, a precizat Armata.

A treia alertă aeriană în 24 de ore

Aceasta a fost treia alertă aeriană emisă în județul Tulcea în mai puțin de 24 de ore.

Joi seară, un grup de ținte aeriene au fost detectate în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Țintele au evoluat pentru câteva secunde pe teritoriul nostru, iar armata română a ridicat două avione de luptă F-16, anunța MApN.

Conform ministerului, țintele au pătruns în spațiul aerian al României în jurul orei 21.14, iar apoi au ajuns pe teritoriul Ucrainei, unde au fost raportate explozii.

Anterior, cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert, după ce o țintă aeriană a fost detectată, la 08.50, de radarele armatei la frontiera fluvială cu Ucraina.