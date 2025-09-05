Avioane F-35 desfășurate într-o zonă unde exista deja o prezență militară americană puternică, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela

Washingtonul a dispus dislocarea a 10 avioane de vânătoare F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico pentru desfășurarea de operațiuni împotriva cartelurilor de droguri, potrivit surselor Reuters, sporind puterea de foc pentru operațiile militare americane din Marea Caraibilor, care alimentează tensiunile cu Venezuela.

În sudul Mării Caraibilor exista deja o prezență militară americană puternică, în condițiile în care președintele american Donald Trump a promis încă din campanie acțiuni împotriva grupărilor pe care le învinuiește pentru fluxul de droguri care intră în SUA.

Dezvăluirea cu privire la dislocarea aeronavelor F-35 a venit la câteva ore după ce Pentagonul a criticat Venezuela pentru un zbor „extrem de provocator” pe care l-au făcut avioanele venezuelene de vânătoare, joi, deasupra unei nave de război a Marinei SUA.

Totodată, vine după operațiunea militară americană de marți, în care au fost ucise 11 persoane și a fost scufundată o ambarcațiune din Venezuela. Donald Trump a spus că barca transporta droguri și aparținea grupării Tren de Aragua, pe care SUA a declarat-o organizație teroristă în februarie.

Președintele american l-a acuzat pe omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, că se află la conducerea organizației Tren de Aragua.

Operațiuni împotriva cartelurilor de droguri

Sursele Reuters au spus despre cele 10 avioane de vânătoare americane că au fost trimise în regiune pentru a desfășura operațiuni împotriva organizațiilor desemnate drept „narcoteroriste” care operează în sudul Caraibilor. Avioanele ar trebui să ajungă în zonă până la sfârșitul săptămânii viitoare, au spus ele.

Avioanele F-35 sunt aeronave de vânătoare stealth extrem de avansate și ar fi extrem de eficiente într-o eventuală luptă împotriva forțelor aeriene venezuelene, care au în dotare și F-16.

Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că două avioane F-16 venezuelene au survolat USS Jason Dunham joi.

Dunham este una dintre cele șapte nave de război americane desfășurate în Marea Caraibilor, care au la bord peste 4.500 de marinari și pușcași marini.

Pușcarii marini și marinarii americani din Unitatea 22 Expediționară a Pușcașilor Marini au făcut un antrenament amfibiu și operațiuni de zbor în sudul Puerto Rico.

Acumularea de efective a pus presiune pe Maduro, pe care șeful Pentagonului, Pete Hegseth, l-a descris drept lider „al unui stat narcotic”.

Luni, într-o conferință de presă la Caracas, Maduro a declarat că SUA „caută o schimbare de regim prin amenințare militară”.