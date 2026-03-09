Avioanele de vânătoare ale RAF au doborât și interceptat drone care se îndreptau spre două țări din Orientul Mijlociu

Un avion F15 aterizează la baza RAF Lakenheath din Suffolk, pe 2 martie 2026. FOTO: James Linsell Clark / SWNS / SWNS / Profimedia

Avioanele de vânătoare britanice ale RAF au interceptat și doborât un vehicul aerian fără pilot în apărarea Iordaniei și au interceptat o altă dronă care se îndrepta spre Bahrain în cursul nopții trecute, a anunțat luni Ministerul Apărării de la Londra, potrivit Sky News, CNN și The Guardian.

Avioanele RAF (Royal Air Force – forțele aeriene ale Regatului Unit, n.r.) au doborât cu succes un sistem aerian fără pilot „în apărarea Iordaniei” și au interceptat o dronă care se îndrepta spre Bahrain, menționează comunicatul emis de ministerul britanic.

Marea Britanie a început, de asemenea, să efectueze zboruri defensive în sprijinul Emiratelor Arabe Unite, a adăugat ministerul britanic.

Aceste măsuri vin după ce Marea Britanie a anunțat că va desfășura resurse militare suplimentare în Orientul Mijlociu și în estul Mediteranei pentru a-și apăra aliații și bazele.

Ministerul Apărării a mai transmis luni că elicoptere Wildcat suplimentare au sosit în Cipru, după ce o bază aeriană britanică de pe insula mediteraneană a fost lovită de un atac cu drone săptămâna trecută.

An update on UK operations in the Middle East, 09 March 2026. pic.twitter.com/dXbvxEn1iT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2026

SUA folosesc baze militare britanice împotriva Iranului

Sâmbăt, același minister a anunțat că forțele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru „operațiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita viețile unor britanici”.

De altfel, începând vineri, au început să sosească din SUA la baza RAF de la Fairford, din sud-estul Angliei, bombardiere B-1.

Regatul Unit a aprobat duminică utilizarea de către Statele Unite a anumitor baze, cum ar fi cea menționată, din comitatul Gloucestershire, sau Diego Garcia, din Oceanul Indian, abia după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer că nu a permis folosirea complexelor respective pentru primele lovituri asupra Iranului, au notat AFP și Agerpres.

Miercurea trecută, Starmer și-a justificat deciziile arătând că pe 28 februarie, când au început atacurile SUA-Israel asupra Iranului, „nu era gata” să riște intrarea țării sale în război „fără o bază legală și fără un plan viabil”.

Un sondaj de opinie publicat vineri de institutul Survaiton arată că 56% din britanici susțin prima poziție a lui Starmer, în timp ce doar 27% o consideră greșită; 49% vor ca Regatul Unit să rămână în afara conflictului din Orientul Mijlociu, protejându-și doar interesele proprii, iar 17% ar prefera un angajament activ alături de SUA și Israel; 20% cer ca Londra să se opună clar războiului.