Avion de vânătoare F-15 american doborât, anunță un contraamiral de la Teheran. „Armada SUA a fugit de marina iraniană”

Contraamiralul Ali Fadavi, adjunctul comandantului Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC), a afirmat miercuri că forțele iraniene au doborât un avion de vânătoare american F-15 la sud de Teheran și că nu există nave americane la 700 de kilometri de granițele Republicii Islamice, informează EFE.

Fadavi a susținut, într-un interviu la televiziunea de stat, că Iranul își va consolida sistemul de apărare antiaeriană „astfel încât niciun avion de vânătoare să nu se mai poată apropia vreodată” și că „practic armada SUA a fugit de marina iraniană pentru că știa că aceasta (…) avea planuri de a scufunda nave americane”, așa că s-a mutat la peste 1.000 de kilometri distanță.

Nici SUA, nici vreo sursă independentă nu au confirmat aceste informații.

Însă dacă navele de război americane se vor îndepărta de apele din apropierea Iranului și de strâmtoarea Ormuz, armata iraniană va câștiga mai multă libertate de manevră pe una dintre principalele rute energetice mondiale, afirmă experți citați de agenția spaniolă de presă, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, contraamiralul Ali Fadavi a afirmat că, de marți, președintele american Donald Trump caută personal un armistițiu prin intermediari, interpretând aceasta drept un semn că „inamicul nu câștigă războiul”.

Amenințarea lansată de Teheran: „200 de dolari, barilul de petrol”

Iranul a amenințat miercuri că nu va permite ca „vreun litru de petrol” să treacă prin strâmtoarea Ormuz în beneficiul SUA, Israelului sau al partenerilor acestora și că orice navă legată de acestea va fi o „țintă legitimă” pentru Teheran, forțele iraniene au atacat nave sub pavilionul Liberiei și Thailandei pentru că refuzaseră să oprească la somația acestora.

„Orice navă a cărei încărcătură de petrol sau nava însăşi aparţine Statelor Unite, regimului sionist sau aliaţilor lor ostili va fi considerată o ţintă legitimă”, a declarat comandamentul central al operaţiunilor militare, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Acesta a reafirmat că armata iraniană nu va permite „exportul niciunui litru de petrol” prin strâmtoare.

„Pregătiţi-vă pentru ca preţul barilului de petrol să ajungă la 200 de dolari, deoarece preţul petrolului depinde de securitatea regională pe care aţi destabilizat-o”, a adăugat purtătorul de cuvânt Ebrahim Zolfaqari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a dat asigurări marți că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier în strâmtoarea Ormuz, după ce secretarul energiei, Chris Wright, a șters o postare de pe X în care afirmase că un vas fusese escortat cu succes.

Situația din strâmtoarea Ormuz – rută energetică strategică, prin care trece aproximativ 20 % din petrolul mondial și o mare parte din mineralele strategice – a perturbat piața internațională a petrolului după ce Gardienii Revoluției au amenințat că vor ataca orice navă care o va traversa fără acordul lor.