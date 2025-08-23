Avion întors din zbor din cauza unui bărbat care a încercat să intre în cabină

Un pasager care suferea de delir a încercat să pătrundă prin efracție în cabina de pilotaj a unui avion Easyjet, în timpul unui zbor din Franța spre Portugalia, forțând aeronava să revină la aeroportul din Lyon, au declarat poliția și compania aeriană, sâmbătă, potrivit AFP.

Poliția franceză spune că bărbatul a fost imobilizat de alți pasageri și a fost ținut până la aterizare.

Avionul, care urma să efectueze un zbor de la Lyon la Porto, tocmai decolase, vineri seară, când a avut loc incidentul, a precizat compania Easyjet.

„Zborul EJU4429 de la Lyon la Porto s-a întors la Lyon la scurt timp după decolare din cauza comportamentului unui pasager aflat la bord. Zborul a fost întâmpinat de poliție la sosire și, odată ce pasagerul a fost scos de poliție, zborul a continuat spre Porto”, a declarat Easyjet într-un comunicat.

Polițiștii au mai declarat că bărbatul, un portughez în vârstă de 26 de ani, a fost supus unor analize medicale care au indicat că suferea de rău de zbor și delira. Persoana în cauză a fost internată într-un spital francez.