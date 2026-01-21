Avionul Air Force care-l ducea pe Donald Trump către Davos s-a întors din drum. Președintele american a schimbat aeronava

Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump s-a întors marți seară la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la aproximativ o oră după ce decolat spre Elveția, după ce a întâmpinat o „problemă electrică minoră”, a anunțat Casa Albă, transmite AP.

Decizia de a se întoarce a fost luată după decolare, când echipajul de la bordul Air Force One a identificat „o problemă electrică minoră” și, din prudență, a decis să se întoarcă, a detaliat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Un reporter aflat la bord a declarat că luminile din cabina de presă a avionului s-au stins pentru scurt timp după decolare. La aproximativ o jumătate de oră de la decolare, reporterilor li s-a spus că avionul se va întoarce.

Trump s-a mutat cu bagajele în alt avion

Trump s-a îmbarcat ulterior într-un alt avion, un Air Force C-32, un Boeing 757 modificat, utilizat în mod normal de președinte pentru călătorii interne către aeroporturi mai mici, și și-a continuat călătoria către Forumul Economic Mondial de la Davos puțin după miezul nopții.

Potrivit CNN, în timp ce se aflau în primul avionul Air Force One, reporterii au semnalat multă agitație, inclusiv mai mulți membri ai personalului care coborau cu bagajele lor.

Bagajele au fost descărcate din Air Force One după ce avionul, care îl transporta pe președintele Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, a întâmpinat o problemă electrică minoră după plecare.Credit line: Evan Vucci / AP / Profimedia

Echipajul din avion se grăbea să facă tranziția, mutând rapid cutii cu fructe, sandvișuri ambalate și băuturi. Alți reporteri, aflați afară la sol, au fost văzuți când erau scoase aproximativ o duzină de valize din avion și urcate într-un camion.

Cele două avioane utilizate în prezent ca Air Force One zboară de aproape patru decenii. Boeing a lucrat la înlocuirea lor, dar programul a întâmpinat o serie de întârzieri. Avioanele sunt puternic modificate, fiind dotate cu capacități de supraviețuire pentru președinte în cazul unei situații de urgență, inclusiv protecție împotriva radiațiilor și tehnologie antirachetă.

De asemenea, acestea includ o varietate de sisteme de comunicații care permit președintelui să rămână în contact cu armata și să dea ordine de oriunde din lume.