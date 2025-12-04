Avionul lui Zelenski, urmărit de patru drone militare, înainte să aterizeze la Dublin

Președintele ucrainean Volodimir Zelensk și soția lui, Olena Zelenska, sosesc pe Aeroportul din Dublin pentru vizita de stat din Irlanda, pe 1 decembrie 2025. FOTO: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia

Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, luni seara târziu, scrie The Journal.

Aeronava prezidențială a aterizat, puțin înainte de ora prevăzută, cu doar câteva momente înainte de incident, care a avut loc în jurul orei locale 23:00. Dronele au ajuns în locul unde se aștepta să treacă avionul lui Zelenski, exact în momentul în care aeronava trebuia să apară.

Dronele au orbitat apoi deasupra unei nave a marinei irlandeze care fusese trimisă în secret în Marea Irlandei pentru vizita lui Zelenski.

Surse au declarat pentru publicația irlandeză că dronele au decolat din nord-estul Dublinului, probabil din apropierea localității Howth, și au zburat timp de până la două ore. În prezent, sunt în derulare anchete pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată.

Nu se știe încă cine a lansat și controlat dronele sau unde se află acestea acum.

Dronele de tip militar sunt capabile să îndeplinească o gamă largă de funcții. În acest caz, faptul că dronele aveau luminile aprinse a determinat forțele de securitate să suspecteze că scopul era de a perturba sosirea zborului la Dublin.

Comisarul Garda (forța națională de poliție din Republica Irlanda) Justin Kelly a fost informat despre incident în primele ore ale dimineții de marți. De asemenea, miniștrii justiției și apărării din Irlanda au fost informați în orele care au urmat incidentului. Nu se știe dacă autoritățile irlandeze au informat echipa președintelui ucrainean.

Posibil atac hibrid

Incidentul reflectă incursiunile similare ale dronelor în Europa în ultimele luni, care au dus la închiderea aeroporturilor din Bruxelles și Danemarca și au provocat tensiuni semnificative în materie de securitate.

Serviciile de securitate irlandeze au constatat că dronele din Marea Irlandei erau mari, extrem de scumpe, de specificații militare, și că incidentul ar putea fi considerat un atac hibrid.

Războiul hibrid include utilizarea de tactici militare și non-militare, cum ar fi incursiunile cu drone, atacurile cibernetice, sabotajul și dezinformarea, pentru a slăbi sau destabiliza adversarii fără a declara un război pe scară largă. Acesta este, în general, desfășurat de serviciile militare și de informații la nivel de stat.

The Journal mai scrie că dronele au ratat apropierea de avionul liderului ucrainean și apoi și-au îndreptat atenția către LÉ William Butler Yeats, nava militară irlandeză care a fost desfășurată în secret în largul costelor Dublinului. Dronele au operat în limita de 12 mile marine a apelor controlate de Irlanda.

Comandanții irlandezi au luat decizia de a nu doborî dronele, iar nava militară nu avea capacitatea de a le dezactiva. Există și informații potrivit cărora că un avion al Corpului Aerian Irlandez patrula și el în acel moment, dar nu s-a implicat.

Forțele irlandeze aveau opțiuni limitate pentru a face față dronelor (UAV-uri). Echipamentele portabile achiziționate poliția națională irlandeză nu ar fi putut fi utilizate pentru a doborî dronele, deoarece se aflau în afara razei de acțiune. De asemenea, nu exista nicio capacitate de apărare aeriană, cu excepția mitralierelor navei militare. LÉ Yeats nu are capacitate radar aeriană.

Cel mai probabil, observatorii de pe punte care lucrau pe navă au zărit dronele, care erau iluminate pe fundalul cerului nocturn.

Zonă de interdicție aeriană

Autoritatea Aeronautică Irlandeză (IAA) a instituit o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra Dublinului și a zonelor înconjurătoare pe durata vizitei liderului de la Kiev.

Autoritățile irlandeze suspectează că dronele erau quadcopters, deoarece puteau să plutească deasupra navei militare. Acest tip de dronă are patru elice care îi permit să rămână într-o singură poziție.

O reuniune la nivel înalt între An Garda Sochána (poliția națională irlandeză), Forțele de Apărare Irlandeze și înalți funcționari responsabili cu securitatea națională a fost convocată miercuri la Dublin pentru a analiza incidentul.

Vizita lui Zelenski la Dublin s-a desfășurat fără incidente majore. Cu toate acestea, avionul său a folosit o decolare specială la plecarea de pe aeroportul din Dublin, pentru a limita expunerea la orice fel de incident cu drone.

Incidentul face ecoul unor incursiuni similare cu drone în alte părți ale Europei în ultimele săptămâni. Un roi de drone a forțat recent închiderea aeroportului din Bruxelles, după ce a cauzat probleme similare în Danemarca în septembrie. Armata olandeză a tras asupra dronelor într-un incident similar.

Nu se crede că în incidentul de la Dublin a fost implicat un roi de drone. În schimb, surse spun că UAV-urile s-au mișcat independent una de alta, ceea ce înseamnă că au fost probabil operate de patru piloți.

Incidentul a survenit la doar câteva săptămâni după ce The Journal a dezvăluit îngrijorări semnificative cu privire la deficiențele de securitate ale Irlandei înaintea preluării președinției UE, anul viitor.

Într-un comunicat, Forțele irlandeze de Apărare au transmis: „Din motive de securitate operațională, nu comentăm detaliile niciunui incident presupus. „Cu toate acestea, sprijinul Forțelor de Apărare pentru operațiunea de securitate, condusă de AGS (An Garda Siochána, n.r.), a fost implementat cu succes în mai multe moduri, ducând în cele din urmă la o vizită sigură și reușită a președintelui Zelenski în Irlanda.”

Un purtător de cuvânt al An Garda Siochána a precizat: „În general și fără a comenta vreun incident particular, orice incident de acest fel care are loc în apele irlandeze este de competența Forțelor de Apărare.”

Ministerul irlandez al Apărării a refuzat să comenteze.