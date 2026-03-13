Avionul militar al SUA prăbușit în Irak. Cine a revendicat atacul

Avionul militar american de realimentare KC-135 s-a prăbușit joi în vestul Irakului într-un „incident” care a implicat două aeronave, fără a fi provocat de „tiruri ostile sau amice”, a anunțat Comandamentul Central al SUA, relatează Reuters.

Nu este clar deocamdată dacă și câte victime sunt. Un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, pentru Associated Press că aeronava KC-135 care s-a prăbușit avea la bord șase membri ai serviciului militar.

De altfel, Comandamentul Central al SUA a anunțat că „operațiunile de salvare sunt în desfășurare”, menționând că un alt avion implicat a aterizat în siguranță.

„Incidentul a avut loc într-un spațiu aerian prieten, în timpul operațiunii Epic Fury”, a menționat CENTCOM, folosind denumirea militară a operațiunii SUA împotriva Iranului.

Cine a revendicat atacul

‌Rezistența islamică din Irak, ​un ​grup umbrelă al facțiunilor armate susținute de Iran, și-a asumat responsabilitatea pentru doborârea avionului militar american de realimentare.

Grupul a declarat într-un comunicat că a doborât aeronava KC-135 „în apărarea suveranității și spațiului aerian al țării noastre”.

Aeronava KC-135, construită de Boeing BA.N în anii 1950 și începutul anilor 1960, a servit drept coloana vertebrală a flotei militare americane de realimentare aeriană și este esențială pentru a permite aeronavelor să îndeplinească misiuni fără a fi nevoite să aterizeze.

Statele Unite au desfășurat un număr mare de avioane în Orientul Mijlociu pentru a participa la atacuri împotriva Iranului.

De când SUA și Israelul au început să lanseze atacuri împotriva Iranului, pe 28 februarie, șapte soldați americani au fost uciși. Statele Unite au lansat atacuri împotriva a peste 6.000 de ținte din Iran.