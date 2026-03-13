Trump, despre noul lider suprem al Iranului: Este în viață, dar „afectat”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi a războiului SUA-Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar rănit, relatează Reuters.

„Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este afectat, dar probabil este în viaţă într-o formă anume, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat la la Fox News, publicat joi seara.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, 8 martie, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator iranian de televiziune.

Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război.

În primele sale declaraţii, Khamenei a promis că va menţine strâmtoarea Ormuz închisă şi a cerut ţărilor vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, altfel Iranul le va viza.

SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi ţărilor din Golf care găzduiesc baze americane.

În timp ce războiul se apropie de două săptămâni, timp în care mii de oameni au murit, iar pieţele financiare sunt zguduite, liderii Iranului, Israelului şi Statelor Unite şi-au exprimat sfidarea şi au promis să continue lupta.



