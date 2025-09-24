Avionul militar în care se afla ministrul spaniol al Apărării, bruiat în apropierea Kaliningradului

Semnalul GSP al avionului militar spaniol la bordul căruia se afla ministrul spaniol al Apărării Margarita Robles a fost bruiat, miercuri dimineață, în timp ce zbura în apropierea exclavei ruse Kaliningrad, în drum spre Lituania, a declarat ministerul Apărării de la Madrid, fără a oferi mai multe detalii, informează Reuters.

Avionul în care se afla Robles transporta și rude ale piloților spanioli care fac parte din misiunea NATO de apărare aeriană pe flancul estic. Misiunea a fost lansată la începutul acestei luni, după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian.

Contingentul spaniol, cunoscut sub numele de misiunea Vilkas, de la cuvântul lituanian pentru lup, a interceptat săptămâna trecută opt avioane rusești care operau deasupra Mării Baltice, a declarat miercuri Ministerul Apărării din Spania.

„A existat o încercare de a perturba semnalul GPS, dar, deoarece aeronava noastră are un sistem criptat, aceasta nu a fost afectată”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

„Probabil că este ceva obișnuit pe această rută și, de asemenea, în cazul zborurilor comerciale. Nu este vorba despre faptul că este aeronava noastră”, a adăugat acesta.

Robles urma să aibă o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, în timpul unei vizite la baza aeriană Siauliai, miercuri, potrivit agendei guvernului spaniol.

Incidentul urmează altuia în care sistemul GPS al unui avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timp ce se îndrepta spre Bulgaria, pe 31 august.

Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat că autoritățile bulgare suspectează că incidentul s-a datorat interferențelor din partea Rusiei.

Estonia și vecina Finlanda au acuzat, de asemenea, Rusia de bruierea dispozitivelor de navigație GPS în spațiul aerian al regiunii. Rusia a negat că ar fi interferat cu rețelele de comunicații și satelitare.

Armata finlandeză a declarat că Rusia utilizează bruierea GPS în regiune pentru a proteja porturile petroliere din Marea Baltică, bazele militare și alte active strategice ale Rusiei de atacurile cu drone ale Ucrainei.

Majoritatea avioanelor moderne dispun de senzori și surse pentru a-și determina poziția, pe lângă GPS, ceea ce înseamnă că pot zbura chiar și în cazul unor interferențe.

Un comandant de bord al avionului spaniol a declarat reporterilor care călătoreau împreună cu Robles că astfel de incidente sunt frecvente atunci când se zboară în apropierea Kaliningradului, atât pentru avioanele civile, cât și pentru cele militare, și că avionul spaniol putea naviga și folosind sateliți militari.