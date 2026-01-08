Avionul Spartan al președintelui: Ce are la bord avionul militar cu care călătorește Nicușor Dan și care îl „deconectează de realitatea din România”

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris cu o aeronavă militară, care a dus la blocarea sa pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo. Pe lângă aceste probleme, Nicușor Dan a atras atenția după ce a spus că, atunci când se află în Spartan, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza lipsurilor tehnologice din aeronavă. HotNews a vrut astfel să afle detalii despre condițiile pe care le are președintele.

De când a devenit președinte, Nicușor Dan a călătorit în toate deplasările sale externe cu un avion C-27J Spartan. Au fost 15 astfel de deplasări în total.

Avionul C-27J Spartan este unul de transport militar, modular, care a fost adaptat și pentru transportul demnitarilor.

Mai exact, la fiecare călătorie, avionul este transformat. I se introduce un modul de transport VIP, spune MApN, care este instalat în aeronavă în doar câteva ore.

Avionul militar, transformat cu un modul VIP

„Kit-ul de transport VIP a fost printre kiturile achiziționate odată cu aeronavele C-27J Spartan în urma cu mai bine de 15 ani. Există mai multe kituri pentru diferite misiuni, de inserție parașutiști, de transport militari, de evacuare medicală, de stingere a incendiilor. Totul se instalează în câteva ore, avionul se reconfigurează pe loc de către tehnicienii Forțelor Aeriene, durează câteva ore, în funcție de specificul misiunii, nu sunt costuri suplimentare, nu a reprezentat o achiziție separată”, a explicat pentru HotNews Dan Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

Cum arată avionul militar C-27J Spartan după ce i se instalează modulul VIP Foto: BoardingPass

Astfel, după introducerea acestui modul, „avionul are un compartiment cu 6 locuri în partea din față, dedicat VIP, precum separat și 20 de locuri pe scaune pentru transportul de pasageri, precum sunt cele de la avioanele de linie”, a explicat colonelul Dan Nistor.

Nicușor Dan, pe 18 iulie, alături de delegația română care l-a însoțit în timpul unei vizite oficiale în Germania

Ce spune președintele că-i lipsește

Și deși avionul are un modul VIP, nu are WiFi sau un sistem care să-i permită președintelui să discute pe un canal sigur, așa cum a spus Nicușor Dan. „În acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a declarat președintele jurnaliștilor care l-au însoțit la Paris.

„Ce-i lipsește, din ce a spus președintele, este un sistem WiFi care să permită acces la internet sau sistemul președinției de comunicații criptate prin care, de exemplu, dacă Președintele României vrea să-l sune pe Președintele Franței să o poată face pe canale sigure”, a mai explicat colonelul Dan Nistor.

Ce are însă la bord aeronava?

„Avionul Spartan dispune de sisteme de comunicații civile, prin care ține legătura cu turnurile de control civile și autoritățile de la sol, precum și de sisteme de comunicații militare prin care ține legătura pe canale securizate cu centrele de operațiuni NATO, deci avionul nu este izolat din punct de vedere informațional, ci se află mereu în comunicații cu solul”, a mai explicat purtătorul de cuvânt al MApN.

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române precum cea cu care călătorește președintele. Foto: Ministerul Apărării Naționale / Facebook.com



Surse din MApN au afirmat pentru HotNews că Administrația Prezidențială nu a făcut solicitări pentru a avea un sistem WiFi și sistem de comunicații sigure. Astfel de sisteme, însă, nu pot fi furnizate de MApN, au mai precizat sursele din instituție.

HotNews a întrebat Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) dacă există vreo solicitare, formulată de Administrația Prezidențială, cu privire la un instalarea unui sistem de comunicații criptate. Până la momentul publicării, nu există niciun răspuns.

Ce spune șeful statului despre un avion prezidențial

Întrebat despre necesitatea unui avion prezidențial de jurnaliștii care l-au însoțit la Paris, Nicușor Dan a spus că „la un moment dat trebuie să avem. Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”.

El a subliniat însă că România nu își permite un avion președințial. „Acum nu e momentul”.

Călătoriile lui Nicușor Dan

​​Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

„Asta e explicația pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam”, a spus șeful statului, pe 6 ianuarie, jurnaliștilor din avion. El a făcut referire la reducerea de cheltuieli pe care a anunțat-o de la Administrația Prezidențială.

Această reducere a bugetului Administrației Prezidențiale alocat deplasărilor aeriene vine practic prin angajarea unor cheltuieli din bugetul MApN pentru deplasările VIP cu avionul Spartan.

Cât costă zborurile cu Spartan

Cât costă ora de zbor cu un avion militar de tipul C-27J Spartan nu este un element public. Forțele Aeriene Române nu comunică astfel de cifre, însă din puținele estimări la nivel internațional o oră de zbor cu avionul de transport variază.

În 2012, Forțele Aeriene ale SUA precizau că, în cazul lor, costul unei ore de zbor pentru un avion C-27J Spartan era de aproape 9.000 de dolari.

În același timp, Garda Aeriana din statul american Ohio, operator de aeronave Spartan, susținea în același an că o oră de zbor avea un cost estimat la circa 2.100 de dolari.

O estimare mai recentă, una realizată de Forțele Aeriene din Peru, arăta că o oră de zbor cu C-27J Spartan era evaluată la circa 5.500 de dolari.

De precizat însă că zborul unui avion C-27J Spartan este finanțat din bugetul MApN și s-ar putea, teoretic, scădea din bugetul alocat pentru pregătirea piloților care sunt obligați să aibă un anumit număr minim de ore de zbor pe an.

Cine a mai zburat cu avioane militare

Nicușor Dan nu este singurul care a ales să zboare cu Spartanul. În perioada interimatului de la Cotroceni, Ilie Bolojan a zburat cu aceeași aeronavă la Vatican Tirana și Sarajevo, potrivit Boarding Pass.

Și Marcel Ciolacu a zburat cu Spartanul în perioada în care a fost prim-ministru. El a folosit aeronave militare în deplasări la Chișinău, în Bulgaria, în Kiev, în Egipt, la Tel Aviv, Paris, Bruxelles și Budapesta.

Cât timp a ocupat fotoliul de la Palatul Victoria și Nicolae Ciucă a folosit avioane militare când a plecat la Sofia, în Grecia sau la Chișinău, potrivit unor date furnizate de Guvern la cererea HotNews.

Klaus Iohannis zbura cu avioane private închiriate

La polul opus, fostul președinte Klaus Iohannis obișnuia să zboare cu avioane private închiriate și să ascundă costurile, potrivit Recorder.

În perioada de interimat, Ilie Bolojan a desecretizat cheltuielile, iar suma totală a celor 193 de zboruri din cei 11 ani de mandat (2015-2025) este de 113.625.230 de lei.

Cele mai mari costuri ale zborurilor au fost pentru turneul din America de Sud (Brazilia, Chile și Argentina) – peste 7,5 milioane de lei, urmat de turneul în Asia (Japonia și Singapore) – peste 7 milioane de lei cheltuielile cu avionul, și turneul din Africa (Kenya, Tanzania, Capul Verde, Senegal), unde costurile deplasărilor cu avionul au depășit 3,5 milioane de lei.

Zborurile externe făcute de Iohannis în cele două mandate și cheltuielile cu acestea: