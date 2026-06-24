Avionul spațial secret al Chinei a pus un nou obiect misterios pe orbita Pământului

O navetă spațială experimentală chineză, aflată în prezent pe orbita Pământului, a eliberat recent un obiect necunoscut, ridicând noi întrebări fără răspuns cu privire la testele pe care Beijingul le face cu aeronava secretă, relatează Gizmodo.

Avionul spațial al Chinei, denumit „Shenlong” („Dragonul Divin”, în mandarină), a fost lansat pe 7 februarie pentru a patra sa misiune orbitală. Luni, compania de supraveghere spațială LeoLabs a detectat un obiect necunoscut în vecinătatea avionului spațial. Obiectul a fost observat pentru prima dată de un radar din Noua Zeelandă al companiei private LeoLabs și ulterior confirmat ca fiind lansat de avionul spațial.

„În urma unor observații suplimentare din rețeaua noastră globală și a analizelor realizate prin LeoLabs Delta, am catalogat independent acest obiect și am evaluat cu un grad ridicat de încredere că a fost eliberat de avionul spațial chinez”, a scris LeoLabs pe pagina sa de „X”.

Avion spațial misterios, obiect misterios

Avionul spațial chinez și-a făcut debutul orbital în 2020, fiind lansat pentru o misiune scurtă, de două zile, înainte de a ateriza înapoi la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din Deșertul Gobi. Misiunile ulterioare ale vehiculului au durat semnificativ mai mult pe orbită.

Avionul spațial a fost lansat în august 2022 și a petrecut 276 de zile pe orbita Pământului, apoi din nou în decembrie 2023, pentru o misiune de 268 de zile.

Pe parcursul misiunilor sale, avionul spațial a efectuat diferite manevre orbitale, precum și operațiuni de captare și andocare, zbor în formație și decolare verticală cu aterizare orizontală.

„Shenlong” a eliberat obiecte neidentificate și în timpul misiunilor anterioare, unele dintre acestea emițând chiar diverse semnale în timp ce se aflau pe orbită. China nu a anunțat și nici nu a confirmat desfășurarea acestor obiecte, nici măcar după ce au fost catalogate de armata SUA.

Xi Jinping alături de ofițeri ai forțelor armate chineze, FOTO: Li Gang / Xinhua News / Profimedia Images

Încă o misiune secretă a avionului chinez „Shenlong”

A patra misiune a avionului spațial nu este diferită. După cum a precizat LeoLabs, activitatea recentă este compatibilă cu lansările realizate de avionul spațial în misiunile anterioare. Compania a adăugat că obiectul recent desfășurat „nu a corespuns cu niciun alt obiect din catalogul nostru”.

În timpul misiunilor anterioare, „Shenlong” a efectuat mai multe manevre de apropiere și operațiuni de captare cu obiectele sale desfășurate.

Avionul spațial al Chinei este un produs al Academiei Chineze de Tehnologii pentru Vehicule de Lansare, o companie de stat care produce atât vehicule spațiale civile, cât și militare.

De-a lungul dezvoltării avionului „Shenlong”, China a oferit foarte puține informații despre aspectele tehnice ale avionului său spațial sau despre scopul acestuia. Chiar și presa de stat chineză ilustrează articole despre avion cu imagini conceptuale generate pe calculator, nu fotografii cu avionul propriu-zis.

Potrivit agenției de presă de stat Xinhua, avionul spațial „va efectua verificări tehnologice pentru nave spațiale reutilizabile, oferind suport tehnic pentru utilizarea pașnică a spațiului”.

Val de speculații în jurul avionului spațial al Chinei

În condițiile în care China își păstrează programul avionului spațial strict secret, există speculații că „Shenlong” ar putea servi drept platformă de lansare a unor arme spațiale sau ca platformă pentru misiuni de supraveghere, informații și avertizare timpurie, potrivit Secure World Foundation.

Forțele Spațiale ale SUA au la rândul lor propriul avion spațial, Boeing X-37. Aeronava experimentală a fost lansată în a opta sa misiune (OTV-8) pe 21 august 2025, pentru a testa tehnologii aflate pe orbită menite să consolideze capacitățile militare în spațiu.

Ambele avioane spațiale se află în prezent pe orbită, fără o dată anunțată de aterizare. Deși există mai multe informații publice despre X-37, „Shenlong” continuă să opereze în condiții secrete.