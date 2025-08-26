Misteriosul avion X-37B a fost lansat într-o nouă misiune, cu un „GPS cuantic” la bord

Imagine rară din 2012 cu avionul X-37B pregătit pentru lansare de forțele aeriene ale SUA, când încă era în faza experimentală, FOTO: Michael Stonecypher / Zuma Press / Profimedia Images

Avionul spațial X-37B, construit de Boeing pentru forțele armate ale Statelor Unite, se află din nou în spațiu pentru a opta sa misiune, relatează The Register.

X-37B este un vehicul fără echipaj care, la fel ca naveta spațială americană retrasă din uz, este lansat cu ajutorul unei rachete și, după reintrarea în atmosferă, aterizează fără propulsie pe o pistă terestră. Vehiculul are motoare pe care le poate folosi pentru a manevra în spațiu, dar în 2024 a atins în mod deliberat atmosfera Pământului prin frânare aerodinamică („aerobraking”) pentru a-și modifica semnificativ orbita.

Experții cred că avionul spațial are și alte mijloace de a-și schimba orbita – o manevră care necesită foarte multă energie – motiv pentru care X-37B este criticat ocazional de China, care îl suspectează că ar putea fi folosit ca platformă de arme.

Informațiile despre misiunile efectuate de X-37B sunt extrem de limitate, printre puținele lucruri cunoscute fiind că unele durează mai mult de un an și implică aproape întotdeauna experimente cu noi tehnologii spațiale.

Boeing a oferit câteva detalii despre noua misiune a avionului X-37B

Vehiculul a fost lansat din nou săptămâna trecută, de această dată cu ajutorul unei rachete Falcon 9 de la SpaceX. În mod atipic, Boeing a oferit de data aceasta câteva detalii despre misiune, și anume că avionul spațial:

include un modul de servicii integrat de la Boeing pentru a mări capacitatea de transport a încărcăturilor utile destinate activităților experimentale pe orbită;

transportă în cadrul acestei misiuni mai multe tehnologii experimentale realizate împreună cu parteneri guvernamentali, printre care comunicații laser și un senzor cuantic conceput pentru a sprijini navigația atunci când GPS-ul nu este disponibil.

Boeing a testat această tehnologie de „GPS cuantic” în martie 2025, descriind-o drept utilizarea unei „unități de măsură inerțială (IMU) cu șase axe care folosește o tehnică de detecție cuantică numită interferometrie atomică pentru a detecta rotația și accelerația prin intermediul atomilor”.

Laboratoarele Naționale Sandia din SUA au descris interferometria atomică drept „o modalitate ultra-precisă de a măsura accelerația” și au construit un „dispozitiv care controlează lumina pe un microcip” pentru a o pune în aplicare.

O altă imagine cu avionul X-37B a fost publicată de Pentagon în 2023, FOTO: / SWNS / Profimedia Images

De ce este Pentagonul interesat de această tehnologie de ultimă generație

Esentialul este că interferometria atomică poate fi folosită pentru a măsura poziția – aceeași funcție pentru care folosim astăzi GPS-ul.

Ceea ce ne aduce înapoi la motivul pentru care China este puțin neliniștită în privința X-37B: Beijingul se teme că acesta ar putea neutraliza sateliții săi de navigație Beidou, pe care i-a lansat pentru a scăpa de dependența de GPS-ul american. China a lansat ultimul satelit al sistemului în 2020, când a finalizat practic proiectul.

La rândul lor, SUA se tem de pierderea sateliților GPS, întrucât războiul modern se bazează pe ei.

Zborul actual al X-37B pare așadar unul de o importanță majoră, deoarece testează o tehnologie care ar putea permite viitoarelor nave spațiale, dar și aeronavelor, să își găsească drumul chiar și în cazul în care sistemele de navigație prin satelit ar ceda.

Pentagonul nu a precizat când se așteaptă ca X-37B să revină pe Pământ sau ce speră să obțină prin această misiune.