Avionul supersonic experimental X-59 „Quesst” a depășit în premieră de viteza sunetului

Avionul X-59 „Quesst” al NASA a zburat mai repede decât viteza sunetului, aducând omenirea cu un pas mai aproape de zborul supersonic fără bangul sonic puternic, asemănător unui tunet, care îl însoțește în mod normal, relatează Gizmodo.

Aeronava experimentală a decolat de la Baza Aeriană Edwards din California pe 5 iunie, la ora 14:00 ET, pentru cel mai recent zbor de test. În timpul celor 81 de minute petrecute în aer, X-59 a atins o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1, adică 1.147 kilometri pe oră, depășind pentru prima dată bariera sunetului.

Următorul pas va fi efectuarea unui așa-numit zbor în condiții de misiune, în cadrul căruia aeronava va atinge Mach 1,4, adică va zbura cu 1.488 km/h la o altitudine de aproximativ 16.764 de metri. Aceasta este aceeași viteză și aceeași altitudine pe care NASA le va utiliza pentru a colecta date de la public cu privire la „pocnitura” discretă produsă de aeronavă.

Zborul de test de vineri reprezintă o etapă importantă, deoarece aeronava își extinde operațiunile în domeniul vitezelor supersonice din anvelopa sa de zbor.

„Pocnetul sonic” produs de avionul X-59 a fost acoperit de aeronava care o urmărea

În momentul în care aeronava a depășit bariera sunetului, „pocnitura” sa discretă nu a putut fi auzită. Un avion de urmărire NASA F-15 a zburat în apropiere pentru a monitoriza aeronava în timpul celui mai recent test, acoperind cu propriile sale unde de șoc sonice orice sunet produs de X-59.

„Aceste teste reprezintă prima fază a campaniei de testare în zbor a aeronavei X-59”, a transmis NASA într-un comunicat. „Ele sunt concentrate asupra performanțelor aeronavei și implică monitorizarea cu ajutorul unui avion de urmărire. După ce aeronava va finaliza această fază, va intra într-o alta, axată pe profilul său acustic, pentru a verifica capacitatea sa de a produce o pocnitură discretă”, a adăugat agenția aerospațială a SUA.

NASA se pregătește pentru următoarea etapă a zborurilor de test, când X-59 va survola mai multe comunități din Statele Unite. Agenția va folosi aceste zboruri pentru a colecta date privind modul în care oamenii percep „pocnitura” discretă produsă de aeronavă.

De ce vrea NASA un avion supersonic silențios

Atunci când avioanele depășesc viteza sunetului – Mach 1 – ele produc un zgomot puternic, exploziv, cunoscut sub numele de „bang” sau „boom” sonic. Sunetul este cauzat de undele de șoc generate de vitezele extreme.

Administrația Federală pentru Aviație din SUA a interzis încă din 1973 zborurile supersonice ale aeronavelor civile deasupra uscatului, pentru a nu speria populația din orașele survolate.

NASA a început dezvoltarea aeronavei sale supersonice silențioase în urmă cu aproape un deceniu, plătind 518 milioane de dolari companiei Lockheed Martin pentru construirea modelului X-59.

Designul ascuțit al aeronavei este conceput pentru a reduce variațiile de presiune care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra pentru a diminua cantitatea de zgomot care se propagă spre sol.

În loc să producă un boom sonic, X-59 este proiectată să atenueze zgomotul și să genereze un „pocnet sonic” atunci când depășește bariera sunetului, potrivit NASA.

NASA intenționează în cele din urmă să zboare cu X-59 deasupra unor comunități din Statele Unite pentru a colecta date despre modul în care oamenii percep aceste așa-numite „pocnete sonice”.