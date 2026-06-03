Avionul supersonic experimental X-59 „Quesst” se pregătește de cel mai important test al său

După luni de zboruri de testare, aeronava experimentală X-59 „Quesst” a NASA se pregătește pentru cea mai mare provocare de până acum: depășirea vitezei sunetului fără a produce un bang sonic, relatează Gizmodo.

NASA a anunțat recent că aeronava experimentală urmează să înceapă luna aceasta o nouă serie de zboruri de testare, care va include și prima sa depășire a vitezei sunetului. Echipa din spatele proiectului X-59 a analizat progresele realizate de aeronavă în ultimele luni și i-a dat undă verde pentru testul crucial.

„Ceea ce urmează este prima ocazie cu care această aeronavă unică va zbura la viteze supersonice”, a declarat într-un comunicat Cathy Bahm, manager de proiecte la NASA, adăugând că „începem să ne apropiem de condițiile de misiune pentru care a fost proiectat X-59”.

X-59 „Quesst” a zburat tot mai sus și tot mai departe

Aeronava experimentală, construită de producătorul aerospațial Lockheed Martin, a efectuat zborul său inaugural pe 28 octombrie 2025.

La primul zbor, aeronava a operat sub viteza sunetului, atingând 370 de kilometri pe oră și o altitudine maximă de aproximativ 3,6 kilometri. X-59 a petrecut aproximativ o oră în aer înainte de a ateriza în apropierea Centrului de Cercetare pentru Zbor Armstrong pe care NASA îl are în California.

De atunci, echipa NASA a testat performanțele X-59 la altitudini mai mari și la viteze mai ridicate. Aeronava a executat, de asemenea, o serie de manevre în zbor în timpul unui test desfășurat în aprilie, depășind limitele sale validate într-un proces cunoscut sub denumirea de extinderea anvelopei de zbor.

Avionul experimental X-59 „Quesst” în hangar, FOTO: SWNS / Profimedia

Aproape de viteza sunetului

În cadrul următoarei serii de zboruri de testare, echipa se așteaptă ca X-59 să zboare pentru prima dată la viteze supersonice în prima parte a lunii iunie. Aeronava va atinge viteze de peste 1.013 kilometri pe oră la o altitudine de 13.100 de metri.

După aceea, aeronava va efectua un așa-numit zbor în condiții de misiune, în cadrul căruia va atinge Mach 1,4, adică va zbura cu 1.488 km/h, peste viteza sunetului în aer, la o altitudine de aproximativ 16.764 de metri.

„Această viteză și această altitudine sunt importante deoarece reprezintă obiectivele de performanță stabilite de NASA pentru X-59, în vederea efectuării unor zboruri deasupra comunităților din Statele Unite pentru a demonstra posibilitatea zborului supersonic silențios și pentru a colecta date privind reacțiile publicului la «pocnitura» sonică discretă produsă de aeronavă”, a transmis NASA într-un comunicat.

Avionul X-59 „Quesst” în timpul unui zbor de testare, FOTO: SWNS / Profimedia

De ce vrea NASA un avion supersonic silențios

Atunci când avioanele depășesc viteza sunetului – Mach 1, adică aproximativ 1.234 de kilometri pe oră, ele produc un zgomot puternic, exploziv, cunoscut sub numele de „bang” sau „boom” sonic. Sunetul este cauzat de undele de șoc generate de vitezele extreme.

Administrația Federală pentru Aviație din SUA a interzis încă din 1973 zborurile supersonice ale aeronavelor civile deasupra uscatului, pentru a nu speria populația din orașele survolate.

NASA a început dezvoltarea aeronavei sale supersonice silențioase în urmă cu aproape un deceniu, plătind 518 milioane de dolari companiei Lockheed Martin pentru construirea modelului X-59.

Designul ascuțit al aeronavei este conceput pentru a reduce variațiile de presiune care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra pentru a diminua cantitatea de zgomot care se propagă spre sol.

În loc să producă un boom sonic, X-59 este proiectată să atenueze zgomotul și să genereze un „pocnet sonic” atunci când depășește bariera sunetului, potrivit NASA.

După cum a amintit și în noul său comunicat, NASA intenționează în cele din urmă să zboare cu X-59 deasupra unor comunități din Statele Unite pentru a colecta date despre modul în care oamenii percep aceste așa-numite „pocnete sonice”.