NASA a publicat noi imagini video cu avionul supersonic experimental X-59 „Quesst” în zbor

Piloții NASA au supus recent aeronava supersonică X-59 „Quesst” unor teste extrem de solicitante, efectuând urcări și coborâri de tip „roller-coaster”, printre alte manevre, ca parte a campaniei sale continue de testare, relatează Gizmodo.

Agenția spațială a Statelor Unite a publicat o înregistrare video cu aeronava experimentală executând o serie de manevre în timp ce zbura deasupra deșertului Mojave din California.

Aeronava X-59 construită de compania aerospațială Lockheed Martin este proiectată să depășească bariera sunetului fără bubuitura explozivă, asemănătoare unui tunet, care apare de obicei la viteze supersonice.

NASA afirmă că seria recentă de teste o ajută să colecteze date despre modul în care aeronava se comportă în zbor, precum și să obțină informații mai detaliate despre randamentele sale. Acest proces este cunoscut sub numele de „extinderea anvelopei de zbor”, prin care inginerii testează un vehicul nou dincolo de limitele sale validate inițial.

Aeronava X-59 a zburat pentru prima oară în octombrie anul trecut

X-59 a decolat pentru zborul său inaugural pe 28 octombrie 2025, petrecând aproximativ o oră în aer înainte de a ateriza în apropierea Armstrong Flight Research Center din California. Pentru primul său zbor, aeronava a operat sub viteza sunetului, la 370 de kilometri pe oră, atingând o altitudine maximă de aproximativ 3,6 kilometri.

De la debutul său, NASA a crescut treptat viteza și altitudinea zborurilor pentru a valida randamentele aeronavei. În timpul unui zbor recent de pe 14 aprilie, X-59 a executat o serie de manevre, fiind împinsă la altitudini mai mari și viteze apropiate de regimul supersonic.

Unele dintre testele în zbor au inclus înclinarea aeronavei în sus și în jos pentru a înțelege mai bine forțele aerodinamice și pentru a caracteriza stabilitatea și controlul în timpul așa-numitei manevre „roller coaster”. Piloții au rotit, de asemenea, aeronava de pe o parte pe alta, înclinând aripile spre dreapta și revenind lent spre stânga, în cadrul unei alte manevre.

Aceasta a introdus deliberat vibrații în structura aeronavei pentru a se asigura că X-59 își menține marjele de siguranță pe întregul domeniu de zbor.

X-59, un avion supersonic foarte rapid, dar foarte silențios

X-59 are o lungime de 30,39 metri, o anvergură a aripilor de doar 9 metri și un bot ascuțit, asemănător unui ac. Obiectivul final este ca aeronavele supersonice să poată zbura din nou deasupra Statelor Unite continentale.

Atunci când avioanele depășesc viteza sunetului – Mach 1, adică aproximativ 1.234 de kilometri pe oră, ele produc un zgomot puternic, exploziv, cunoscut sub numele de „boom sonic”. Sunetul este cauzat de undele de șoc generate de vitezele extreme.

Administrația Federală pentru Aviație din SUA a interzis încă din 1973 zborurile supersonice ale aeronavelor civile deasupra uscatului, pentru a nu speria populația din orașele survolate.

De ce are aeronava X-59 o formă mai puțin obișnuită

NASA a început dezvoltarea aeronavei sale supersonice silențioase în urmă cu aproape un deceniu, plătind 518 milioane de dolari companiei Lockheed Martin pentru construirea modelului X-59.

Designul ascuțit al aeronavei este conceput pentru a reduce variațiile de presiune care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra pentru a diminua cantitatea de zgomot care se propagă spre sol.

În loc să producă un boom sonic, X-59 este proiectată să atenueze zgomotul și să genereze un „pocnet sonic” atunci când depășește bariera sunetului, potrivit NASA.

Ca parte a campaniei sale de testare, NASA intenționează în cele din urmă să zboare cu X-59 deasupra unor comunități din Statele Unite pentru a colecta date despre modul în care oamenii percep aceste așa-numite „pocnete sonice”.