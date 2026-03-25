Avocatul lui Jeffrey Epstein susține că nu știe de ce acesta i-a lăsat 50 de milioane de dolari moștenire

Darren Indyke, fostul avocat al lui Jeffrey Epstein, sosește pe 19 martie 2026 pentru a fi audiat în Congresul SUA, FOTO: Jose Luis Magana / AP / Profimedia

Darren Indyke, fostul avocat al lui Jeffrey Epstein, și Richard Kahn, contabilul finanțistului răposat, au fost chemați recent la audieri în Congresul SUA pentru a explica schemele financiare complicate lăsate în urmă de acesta, iar unele dintre întrebările congresmenilor i-au pus în dificultate pe cei doi, relatează Business Insider.

În ultimul său testament, pe care l-a întocmit cu doar două zile înainte să moară în detenție în SUA, Epstein i-a numit pe Indyke și Kahn ca executori care să îi gestioneze averea de 630 de milioane de dolari după moarte.

Deși nu le-a acordat salarii pentru acest rol, Epstein le-a lăsat celor doi 75 de milioane de dolari din averea sa: 50 de milioane lui Indyke și 25 de milioane lui Kahn. Acestea reprezintă cele mai mari moșteniri lăsate de finanțistul căzut în dizgrație după cea pusă deoparte pentru Karyna Shuliak, logodnica lui în momentul morții sale. Aceasta urma să primească cel puțin 100 de milioane.

Cei doi au depus mărturie pe 19 martie în fața membrilor Comitetului pentru Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care a publicat marți înregistrările video cu acestea. Atât Indyke, cât și Kahn, au încercat să explice sumele uriașe pe care finanțistul li le-a lăsat prin lipsa plății pentru rolul de executor ai testamentului său.

Avocatul Indyke, care a spus că finanțistul îi plătea un salariu de 2 milioane de dolari în 2019, a declarat însă în depoziția sa că nu știe de ce Epstein i-a lăsat 50 de milioane de dolari – mult mai mult decât oricărui alt angajat.

„De ce a făcut ce a făcut și de ce a dat bani cui a dat bani – nu am avut niciodată conversații de genul acesta cu Epstein”, a declarat acesta în fața congresmenilor. „Întotdeauna a făcut ceea ce a făcut din motivele sale și niciodată nu a discutat motivele cu mine”, a insistat el.

Cât a mai rămas din averea lui Jeffrey Epstein

Contabilul Kahn a spus în schimb că suma de 25 de milioane de dolari pe care i-a lăsat-o Epstein este cu câteva milioane mai mică decât onorariul legal care i s-ar fi cuvenit dacă afacerile finanțistului ar fi fost înregistrate la New York sau Florida, și nu în Insulele Virgine Americane.

El a spus că diferența până la 25 de milioane se explică probabil prin faptul că Epstein le-a lăsat și altor angajați vechi ai săi prin testament câteva milioane de dolari.

Ambii executori ai testamentului lui Epstein au spus că nu se așteaptă în mod real să primească mai mult de 250.000 de dolari din sumele lăsate moștenire, odată ce toate litigiile legate de abuzurile fostului lor client sunt soluționate.

În prezent, din averea de peste jumătate de miliard de dolari pe care finanțistul o avea în momentul decesului său, au mai rămas aproximativ 127 de milioane de dolari în active, conform celui mai recent raport trimestrial publicat în instanța de succesiuni din Insulele Virgine Americane.

De la moartea lui Epstein în 2019, în timp ce aștepta judecata pentru acuzații de trafic de persoane și abuz sexual, Indyke și Kahn au vândut insulele, conacele și ferma sa, au plătit despăgubiri femeilor care l-au acuzat de abuz sexual, și s-au ocupat de alte probleme legale și financiare lăsate în urmă de acesta.