Noi documente arată cui intenționa Jeffrey Epstein să își lase averea sa de sute de milioane de dolari și cum și-a schimbat testamentul cu 2 zile înainte să moară în închisoare

Unul dintre documentele publicate de Departamentul Justiției de la Washington în cadrul dosarelor Epstein, FOTO: Jon Elswick / AP / Profimedia Images

În lunile premergătoare arestării sale sub acuzații de trafic sexual, finanțistul căzut în dizgrație Jeffrey Epstein a lăsat să se înțeleagă că se hotărâse să se căsătorească și a schimbat apoi planurile privind succesiunea averii sale în închisoare, relatează Business Insider.

O notă scrisă de mână pe un document financiar, semnată de Epstein cu două zile înainte de sinuciderea sa în închisoare în data de 10 august 2019 – document inclus în dosarele Epstein făcute publice vineri de Departamentul Justiției de la Washington – arată că finanțistul îi oferise Karynei Shuliak, iubitei sa de la momentul respectiv, un inel cu diamant de 32,73 carate „în perspectiva căsătoriei”.

Epstein plănuia de asemenea, în cazul decesului său, să-i lase logodnicei 100 de milioane de dolari și locuințele lui, inclusiv conacul din Manhattan, apartamentul din Paris, ferma din New Mexico și două insule private din Insulele Virgine Americane.

Aceste detalii sunt descrise într-un document cunoscut sub numele de „The 1953 Trust”, în care finanțistul răposat a stabilit cine urma să primească averea sa, evaluată atunci la 630 de milioane de dolari, în cazul decesului său.

Jeffrey Epstein a pregătit două planuri de succesiune separate în anul morții sale

El a semnat documentul la 8 august 2019, în timp ce se afla în detenție la Manhattan sub acuzații federale de trafic de persoane, iar acesta a fost finalizat mai târziu în cursul lunii respective. Deși existența lui fusese menționată în testamentul său disponibil public și în litigiile din Insulele Virgine Americane privind succesiunea sa, conținutul documentului a rămas secret în anii de după moartea sa.

„The 1953 Trust” a înlocuit un alt document de planificare financiară, numit „Jeffrey E. Epstein 2019 Trust”, datat în ianuarie 2019. Versiuni redactate ale ambelor documente au fost publicate ca parte a unui volum masiv de peste 3 milioane de documente publicate de Departamentul de Justiție în urma unei legi adoptate de Congresul american în noiembrie anul trecut.

Luate împreună, documentele celor două trusturi oferă o perspectivă largă asupra cercului de apropiați ai finanțistului, inclusiv asupra relației sale cu Shuliak, precum și asupra legăturii sale cu fosta iubită Eva Andersson Dubin.

Nimic din documente nu sugerează fapte ilegale comise de persoanele menționate, multe dintre ele fiind asociați cunoscuți ai lui Epstein care s-au dezis public de comportamentul acestuia.

Câți bani au mai rămas din averea finanțistului răposat

„The 1953 Trust” nu a intrat în vigoare. A fost conceput ca un trust de transfer care ar fi distribuit activele lui Epstein după soluționarea tuturor chestiunilor legate de succesiune.

Succesiunea lui Epstein mai avea aproximativ 127 de milioane de dolari în active în septembrie 2025, potrivit celui mai recent raport trimestrial public disponibil.

De la moartea finanțistului, succesiunea a fost blocată în litigii și negocieri cu creditorii. A plătit 125 de milioane de dolari către peste 100 de victime printr-un program de compensații, precum și sute de milioane de dolari pentru taxe, despăgubiri acordate victimelor și alte cheltuieli.

Shuliak, stomatolog de profesie, este cel mai mare beneficiar al „The 1953 Trust”. Ea este de asemenea ultima persoană din afara Centrului Corecțional din Manhattan despre care se știe că a vorbit cu Epstein. Potrivit documentelor Biroului Federal al Închisorilor din SUA, el a petrecut 20 de minute într-o convorbire telefonică neînregistrată cu ea în seara dinaintea morții sale.

NYT: "The call was to his 30-year-old girlfriend, Karyna Shuliak, whom he helped put through dental school." The more you know… pic.twitter.com/cSyoPLIMSz — Michael Tracey (@mtracey) July 12, 2025

Moștenirea inițială a Celinei Dubin

În trustul din ianuarie 2019, cel mai mare beneficiar ar fi fost Celina Dubin, fiica cea mare a Evei Andersson Dubin și a miliardarului din industria fondurilor speculative Glenn Dubin.

Andersson Dubin, o fostă Miss Suedia devenită medic, a avut o relație cu Epstein înainte de a se căsători cu Glenn. Cuplul are trei copii adulți care au crescut în preajma unui bărbat pe care îl numeau „Unchiul Jeff”. Un reprezentant al familiei a declarat anterior că aceștia au fost „îngroziți” de comportamentul lui Epstein și că „ar fi rupt imediat legăturile” dacă ar fi știut de faptele sale.

Trustul respectiv i-ar fi acordat Celinei două dintre proprietățile emblematice ale lui Epstein: ferma Zorro Ranch din New Mexico și domeniul său din Insulele Virgine Americane. De asemenea, ea ar fi primit soldul rămas al trustului după efectuarea restului plăților.

Business Insider a mai relatat că Epstein a numit-o în 2014 pe Celina Dubin beneficiară a unuia dintre trusturile sale, dar că el s-a răzgândit un an mai târziu. Un reprezentant al familiei a declarat atunci pentru Business Insider că familia nu știa de existența acelui trust. Nu era același instrument juridic ca trustul din ianuarie 2019.

De la stânga la dreapta: Jordan Feldman, Celina Dubin Feldman, Maya Dubin și Dr. Eva Andersson-Dubin, fotografiați la un eveniment caritbabil organizat în decembrie 2024 la New York, FOTO: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Un reprezentant al familiei Dubin a declarat că atât Celina Dubin, cât și Andersson Dubin au renunțat la orice potențială moștenire de la Epstein.

„Dr. Dubin nu a primit niciun beneficiu personal de la Epstein și nu știa că a fost menționată în vreun trust al acestuia”, a spus purtătorul de cuvânt. „În aprilie 2020, când a aflat că figura ca beneficiar condiționat, dr. Dubin a semnat imediat un formular de renunțare și declinare și l-a transmis administratorilor succesiunii domnului Epstein”.

Numele Celinei Dubin nu apare în „The 1953 Trust”, care a înlocuit trustul din ianuarie 2019 și este puternic redactat. Andersson Dubin este menționată ca administrator de rezervă, în cazul în care alți posibili administratori ar renunța.

Cum voia Jeffrey Epstein să îi fie împărțită averea

Documentele arată că, înainte de moartea sa din august 2019, Epstein și-a modificat multe dintre dispozițiile testamentului pentru a majora plățile destinate mai multor persoane.

Trustul din ianuarie 2019 includea 32 de persoane, ce urmau să primească sume totalizând aproape 225 de milioane de dolari. Documentul ulterior, „The 1953 Trust”, enumeră 43 de persoane însumând peste 330 de milioane de dolari, inclusiv cele 100 de milioane de dolari destinate lui Shuliak.

Shuliak este de departe cel mai mare beneficiar al „The 1953 Trust”: ar fi primit 50 de milioane de dolari imediat și alte 50 de milioane printr-o anuitate, plus proprietățile lui Epstein.

Într-o notă scrisă de mână pe document, Epstein a menționat că i-a oferit lui Shuliak 48 de diamante neșlefuite, pe lângă inelul de logodnă, care urmau să-i rămână acesteia dacă mariajul nu se consuma și el murea.

Următorii cei mai mari beneficiari din The 1953 Trust sunt Darren Indyke, avocatul personal de lungă durată al lui Epstein, care urma să primească 50 de milioane de dolari, și Richard Kahn, contabilul său personal de cursă lungă, care urma să primească 25 de milioane de dolari. Pe lângă faptul că erau co-executori ai testamentului său, Indyke și Kahn erau și primele opțiuni ale lui Epstein pentru funcția de administratori ai trustului.

Epstein a precizat în document că intenționa să creeze un trust separat pentru Shuliak, destinat cheltuielilor operaționale, precum și un alt trust pentru o persoană al cărei nume este redactat. Ambele trusturi urmau să fie administrate tot de Indyke și Kahn.

Citește și Legăturile cu Jeffrey Epstein zguduie din nou lumea politică. Demisii la nivel înalt și rumoare după ce guvernul SUA a publicat milioane de documente noi

Milioane de dolari pentru angajații săi

Shuliak, Indyke și Kahn sunt primii pe lista celor care ar urma să primească fondurile rămase din succesiunea lui Epstein, urmați de șapte persoane ale căror nume sunt redactate, fiecare urmând să primească între 3 și 10 milioane de dolari.

Multe dintre numele neredactate din ambele documente sunt angajați ai lui Epstein, inclusiv menajerele sale și piloții avioanelor sale private. Alții sunt academicieni care au petrecut timp cu Epstein și care au primit anterior finanțări pentru cercetare din partea acestuia.

Socialita britanică Ghislaine Maxwell – condamnată pentru trafic de minore în scopuri sexuale pentru Epstein și care execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare – urma să primească 10 milioane de dolari conform trustului final. Numele ei nu apărea în trustul anterior.

Fratele lui Epstein, Mark Epstein, urma să primească 10 milioane de dolari, care să fie păstrate într-un trust pentru copiii săi.

The 1953 Trust conținea o clauză conform căreia nu urmau să fie făcute plăți timp de cel puțin doi ani de la moartea lui Epstein, iar angajaților li se interzicea să primească bani dacă Indyke sau Kahn îi concediau.