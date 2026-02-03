Avocatul Poporului sesizează CCR privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală” și a cerut anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate intrată în vigoare la 1 februarie.

HotNews a solicitat Guvernului un punct de vedere privind sesizarea Avocatului Poporului.

Renate Weber a depus astăzi, 3 februarie 2026, o excepție de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, potrivit unui anunț publicat pe site-ul oficial avp.ro.

În motivarea transmisă către Curtea Constituțională, instituția subliniază că măsura încalcă principiul securității juridice deoarece asigurații contribuie lunar la sistemul de asigurări sociale tocmai pentru a fi protejați în caz de boală. Suspendarea plății pentru prima zi transformă, practic, o parte din contribuția angajatului într-o taxă fără beneficii, afectând astfel dreptul de proprietate privată asupra veniturilor cuvenite.

Modificarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și afectează toate concediile medicale emise în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indiferent de motivul medical sau de vechimea în muncă a angajatului.

Sindicaliștii acuză o „pedeapsă colectivă”

Sesizarea vine la scurt timp după ce CNS Cartel ALFA a depus un memoriu oficial prin care cataloga măsura drept o „pedeapsă colectivă”. Sindicaliștii argumentează că OUG 91/2025 nu face nicio distincție între afecțiunile ușoare și bolile cronice sau oncologice, forțând pacienții vulnerabili să suporte pierderi financiare într-un moment de fragilitate medicală.

Și Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a sesizat Avocatul Poporului.

„Limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi facută printr-un alt abuz. Modul în care a fost formulată şi aplicată această măsură produce efecte grave, disproporţionate şi profund inechitabile asupra pacienţilor cronici care aleg să muncească şi să rămână activi profesional”, arată sursa citată.

Deși atacată la CCR, ordonanța rămâne în vigoare până la o eventuală decizie de declarare a neconstituționalități.

Guvernul spune că măsura vizează „concediile fictive”

Măsura adoptată de Guvern la finalul anului trecut vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar începând din a șasea zi, costurile erau suportate de CNAS.

Contactat atunci de HotNews, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vorbea, la momentul adoptării Ordonanței de Urgență, despre o măsură „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă.”