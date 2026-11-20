Înscrierea prosumatorilor persoane fizice în programul Casa Verde Baterii începe vineri la ora 10:00 și se va desfășura până miercuri, 25 noiembrie, ora 23:59. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei de la stat pentru a-și cumpăra o baterie de stocare a energiei produse de panourile solare.

Înscrierea se face prin completarea cererii de finanţare descărcate din aplicaţia AFM şi încărcarea următoarelor documente:

cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal emis de ANAF;

certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

certificatul fiscal emis de primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

factura de energie electrică, emisă în ultimele 6 luni.

Cum sunt selectați câștigătorii

Câștigătorii finanțării nu mai sunt selectați după principiul primul venit-primul servit, cum a fost în ultimii ani la programul Casa Verde Fotovoltaice, ci se va acorda un punctaj de maximum 100 de puncte.

Prioritate au prosumatorii care vin cu o finanțare proprie cât mai mare. Finanțarea de la stat acoperă maximum 75% din investiție, iar diferența este suportată de beneficiar, prin contribuție proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectele sunt selectate în funcție de:

Capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte. Ghidul revizuit reduce de la 20 kWh la 15 kWh capacitatea necesară pentru obținerea punctajului maxim. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar punctajul crește până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh.

Contribuția proprie a solicitantului -maximum 35 de puncte. Pentru o contribuție proprie de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări AFM de 15.000 de lei, se acordă 10 puncte. Punctajul crește până la maximum 35 de puncte pentru o contribuție proprie de cel puțin 15.000 de lei.

Lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare – 25 de puncte. Acest punctaj se acordă persoanelor fizice care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din partea statului.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În România existau peste 385.000 de prosumatori la finalul lunii august, dintre care peste 151.000 aveau baterii de stocare a energiei, arată ultimele date publicate de ANRE.

Prosumatorii acuză că firmele de instalare au umflat prețurile

Banii nu le sunt virați efectiv oamenilor, ci sunt decontați firmelor care fac lucrarea și care s-au putut înscrie în acest program începând din 11 noiembrie. Până joi erau înscrise peste 600 de firme de instalatori.

Unii prosumatori au acuzat că instalatorii au majorat artificial prețurile bateriilor și ale montajului, profitând de faptul că statul le oferă finanțare.

„E o păcăleală acest program”, „Jaf la drumul mare”, au scris unii oameni pe grupurile de profil. Ei acuză că, în loc să devină o economie reală pentru beneficiari, subvenția se transformă în „profit pentru instalatori”.

Oamenii postează screenshot-uri din care reiese că ofertele primite sunt chiar și de peste două ori mai mari față de prețul pieței. Spre exemplu, o baterie de 16 kW costă pe internet, la liber, 6.700 de lei, iar prin Casa Verde ajunge la 15.000 de lei.

Ce spune AFM despre plângerile prosumatorilor

În replică, Administrația Fondului pentru Mediu spune că programul a fost conceput astfel încât persoanele fizice să se înscrie direct în aplicația instituţiei, fără obligația de a alege în prealabil un instalator.

Instituția spune că oamenii au posibilitatea să compare ofertele mai multor instalatori, să ceară detalierea costurilor echipamentelor şi montajului şi să aleagă „soluţia cea mai avantajoasă”.

„Finanţarea de maximum 15.000 de lei şi standardul de cost eligibil de 1.500 lei/kWh reprezintă plafoane maxime, nu prețuri recomandate instalatorilor. Aceste valori nu justifică majorarea artificială a costurilor echipamentelor sau serviciilor”, spun oficialii Fondului pentru Mediu.

În ceea ce priveşte eventualele practici anticoncurențiale sau comerciale înşelătoare, competenţele de investigare şi sancţionare aparțin Consiliului Concurenţei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, mai spune instituția. „AFM tratează cu seriozitate semnalele apărute şi va colabora cu autoritățile competente pentru verificarea eventualelor nereguli”, mai susține AFM, într-un răspuns trimis HotNews.