„Azi nu ne mai este frică”. Lavinia, pacienta cu arsuri grave transferată în Belgia, nu mai e pozitivă la „molima” care i-a speriat pe medicii străini

Lavinia, pacienta cu arsuri grave transferată în luna iulie de la Spitalul Floreasca la un spital din Belgia, a finalizat procesul de grefare și de „închidere a acelor gauri făcute de mizerii în carnea ei”, anunță sora ei, Alina Alexandru. În plus, analizele au arătat că Lavinia nu mai este pozitivă la Candida auris, o ciupercă deosebit de rezistentă contractată în perioada internării în spitalul din București, iar zilele următoare va putea ieși din izolare.

După 63 de zile petrecute în spitalul din Belgia, sora Laviniei anunță că „partea cea mai grea a trecut”.

„Pericolul acela care ne strângea pieptul a trecut”

„După fix 9 săptămâni de la sosirea în Belgia, Lavinia a finalizat prima etapă, are piele peste tot, nu mai are infecții, iar de azi nu mai are cateter, nu mai este conectată la aparate care țiuie non-stop. Chiar râdeam azi și ne întrebam cum va reuși să doarmă fără acele zgomote permanente care au însoțit-o aproape 4 luni”, a scris sora Laviniei pe Facebook.

Lavinia nu poate încă să meargă singură sau să se ridice fără ajutor din pat, însă poate mânca singură, poate sta ore bune în șezut și poate merge susținută de altcineva. „Și toate acestea fără morfină”, potrivit Alinei Alexandru.

„Durerile de azi sunt cele provocate de efortul de a se mișca după peste 100 zile de stat în pat, după ce picioarele ei au fost supuse mai multor excizii, de zonele de unde a fost nevoie să se ia și a treia oara piele pentru a reuși grefarea tuturor zonelor arse (asta dupa ce primele grefe luate au fost compromise și nu au prins – la Spitalul Floreasca, n.red.)”, mai scrie sora Laviniei.

„Cu toate acestea, azi nu ne mai este frică. Pericolul acela care ne strângea pieptul a trecut. Azi e doar despre speranță, despre planuri, despre voința de a strânge din dinți și a reuși să își recapete puterile și independența”, adaugă Alina Alexandru.

„Procesul nu se incheie aici, dar partea cea mai grea a trecut”, mai spune sora Laviniei.

Lavinia va avea nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ un an și jumătate, însă sora ei subliniază că „azi nu mai discutam despre sanse de supraviețuire, nici măcar despre șanse de refacere. Azi vorbim despre planuri de viitor.”

Costurile tratamentului sunt suportate, începând cu luna august, de Ministerul Sănătății, după ce, inițial, Lavinia a fost transferată în Belgia cu bani strânși din donații.

După cazul Laviniei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în august, că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși.

Controalele declanșate de Ministerul Sănătății la Floreasca după cazul Lavinia au arătat că acest centru de arși era focar de Candida auris – o ciupercă de spital deosebit de rezistentă. Mortalitatea în cazul infecției cu această ciupercă este de 30-70%, iar contagiozitatea este uriașă.

În Belgia, potrivit surorii Laviniei, Ministerul Sănătății a luat în calcul închiderea spitalului din Charleroi, unde pacienta a fost transferată din România, în cazul în care ciuperca cu care aceasta a venit infectată de la Spitalul Floreasca s-ar fi transmis și la alți pacienți.