WEBINAR gratuit: Cum luăm fondurile SME Eco-Tech,  șansă rară la finanțare pentru firmele din comerț și alte domenii. Un consultant și un șef din Ministerul Economiei, la StartupCafe

Astăzi, 3 septembrie 2026, de la ora 16.00, avem webinar gratuit pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook: programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, o șansă rară la finanțare pentru firmele românești din comerț și din alte domenii, precum și pentru microîntreprinderi, după ultimele modificări ale schemei de ajutoare de la Ministerul Economiei.

Adrian Panait, directorul general adjunct al Direcţiei Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM (DGAFIMM) din cadrul Ministerului Economiei, care gestionează programul SME Eco-Tech 2026, vine în studioul StartupCafe din București, pentru a oferi antreprenorilor noștri informații utile în accesarea fondurilor elvețiene.

De asemenea, consultantul Răzvan Gălățan, din cadrul firmei Goodwill Consulting, va participa de la distanță la webinarul StartupCafe, în legătură directă de la Cluj-Napoca. Cu experiența sa în realizarea de proiecte cu fonduri nerambursabile, „la firul ierbii”, el ne va ajuta cu explicații și răspunsuri utile pentru antreprenorii care vor să acceseze finanțarea SME Eco-Tech 2026.

Urmărește webinarul pe startupcafe.ro

Articol susținut de Goodwill Consulting