BAC 2025, sesiunea august. Luni încep probele scrise la BAC, a doua sesiune. Calendarul examenelor 

Elevii care nu au promovat examenul de BAC 2025 în prima sesiune sau care nu au participat la toate probele susțin a doua sesiune a examenului, în luna august. Probele scrise încep luni, 11 august, cu testarea la Limba și literatura română.

A doua sesiune a examenului de BAC 2025 a început pe 4 august, cu probele de evaluare a competențelor. De luni, 11 august, încep probele scrise, susținute de peste 30.200 de candidați din întreaga țară. Cei mai mulți sunt din promoția curentă, dar aproape 12.000 de elevi provin din promoțiile anterioare.

Această sesiune este o nouă șansă pentru cei care nu au promovat în iunie sau care nu au putut participa la toate examenele.

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Reguli importante pentru examenul de BAC 2025, sesiunea august

Accesul în sală este permis până la ora 8:30, iar examenele încep la ora 9:00.

Timpul de lucru este de 3 ore pentru fiecare probă scrisă.

Candidații trebuie să aibă actul de identitate și instrumente de scris (pix/stilou cu pastă sau cerneală albastră).

Este interzis accesul cu telefoane, fițuici, căști sau orice alte materiale ajutătoare.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare este de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.