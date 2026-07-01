Bacalaureat 2026. Baremul de corectare la Istorie a fost publicat. Cum se punctează răspunsurile

Ministerul Educației a publicat, la ora 15.00, pe platforma subiecte.edu.ro, baremul de evaluare și de notare pentru proba la Istorie de la Bacalaureat 2026. Documentul arată cum sunt punctate răspunsurile și este folosit de profesorii evaluatori la corectarea lucrărilor.

Miercuri dimineață, absolvenții de liceu de la profilul uman și de la specializările pentru care disciplina obligatorie este Istoria au susținut proba obligatorie a profilului. Examenul a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Baremul de corectare la Istorie la BAC 2026 poate fi descărcat de mai jos:

Subiecte Istorie BAC 2026

Elevii care au susținut miercuri proba la Istorie la BAC 2026 au avut de redactat, la Subiectul al III-lea, un eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Eseul a trebuit să includă prezentarea Constituției adoptate în perioada stalinistă, două acțiuni politice desfășurate de România în relațiile internaționale între 1955 și 1969, o practică politică utilizată în perioada 1970–1988, precum și un punct de vedere argumentat despre democrația din România în intervalul 1990–1997.

La Subiectul I la Istorie BAC 2026, candidații au avut de analizat două surse istorice despre Convenția de la Paris din 1858, Unirea Principatelor și domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

La Subiectul al II-lea la Istorie BAC 2026, sursa a fost dedicată întemeierii Moldovei și afirmării sale în Evul Mediu, cu referiri la Dragoș, Bogdan, Lațcu și Petru I Mușat.

După proba obligatorie a profilului, examenul național de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Candidații vor susține examen la una dintre disciplinele prevăzute de programa corespunzătoare profilului urmat, precum Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie sau alte discipline, în funcție de specializare.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie – Limba și literatura română – proba E.a);

– Limba și literatura română – proba E.a); 1 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c); 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d); 3 iulie – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Rezultate și contestații la BAC 2026