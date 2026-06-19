Bacalaureat 2026. Modele de subiecte la Istorie pentru elevii de clasa a XII-a

Elevii de clasa a XII-a care vor susține examenul de Bacalaureat 2026 au la dispoziție modelul oficial de subiect la Istorie publicat de Ministerul Educației. Probele scrise la BAC 2026 încep în 29 iunie cu examenul la Limba și literatura română, iar pe 30 iunie elevii de la profilul uman vor susține examenul la Istorie.

La proba obligatorie a profilului, programată pe 30 iunie 2026, elevii de la profilurile real și tehnologic susțin examenul la Matematică, iar cei de la profilul umanist și de la unele specializări vocaționale susțin examenul la Istorie.

Proba la Istorie la BAC 2026 durează trei ore, toate subiectele sunt obligatorii, iar elevii primesc 10 puncte din oficiu.

Subiectul I. Întrebări pe baza a două texte istorice

Primul subiect al modelului publicat de Ministerul Educației pe subiecte.edu.ro este construit pe baza a două surse istorice. În modelul pentru Bacalaureat 2026, textele sunt despre situația României în timpul Primului Război Mondial și relațiile dintre autoritățile române și Rusia. Elevii trebuie să identifice informații din texte, să numească personalități istorice, să stabilească relații de cauză și efect și să prezinte evenimente din istoria României.

Subiectul al II-lea. Analiza unei surse istorice

La al doilea subiect la Istorie BAC 2026, elevii primesc un text istoric și răspund la cerințe pe baza informațiilor din sursă. În modelul publicat de minister, textul este despre instaurarea regimului comunist în România, alegerile din 1946 și guvernul condus de Petru Groza. Candidații trebuie să formuleze puncte de vedere, să argumenteze răspunsuri și să folosească informațiile din text pentru a-și susține afirmațiile.

Subiectul al III-lea. Eseu de istorie

Ultimul subiect cere redactarea unui eseu de aproximativ două pagini. În modelul pentru Bacalaureat 2026, tema este spațiul românesc în secolele al XIV-lea și al XV-lea. Elevii trebuie să prezinte evenimente, personalități și acțiuni politice din perioada indicată și să susțină un punct de vedere prin argumente istorice.

Barem de evaluare:

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

– Proba obligatorie a profilului 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

– Proba la alegere a profilului și specializării 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultate și contestații