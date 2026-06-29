Bacalaureat 2026. Subiectele la Română pe care le-au avut de rezolvat elevii anul trecut / Modele de subiecte

Proba scrisă la Limba și literatura română deschide luni, 29 iunie, sesiunea de vară a examenului național de Bacalaureat 2026. Este singura probă comună tuturor absolvenților de liceu, indiferent de profil sau specializare, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Ministerul Educației va publica oficial subiectele și baremele de corectare, începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, iar HotNews le va publica imediat ce vor fi disponibile.

După proba la Română, absolvenții vor susține marți proba obligatorie a profilului, joi proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Subiectele la Română la BAC 2026 sunt structurate în trei părți:

Subiectul I pornește de la un text la prima vedere și cuprinde cerințe de înțelegere și interpretare, precum și redactarea unui text argumentativ.

pornește de la un text la prima vedere și cuprinde cerințe de înțelegere și interpretare, precum și redactarea unui text argumentativ. Subiectul al II-lea verifică analiza unui text și utilizarea conceptelor de teorie literară, iar Subiectul al III-lea le cere candidaților să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unei opere sau a unui autor studiat, cerința fiind diferențiată în funcție de profil – real sau uman.

verifică analiza unui text și utilizarea conceptelor de teorie literară, iar le cere candidaților să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte pe baza unei opere sau a unui autor studiat, cerința fiind diferențiată în funcție de profil – real sau uman. Structura este aceeași ca în modelele oficiale publicate de Ministerul Educației pentru sesiunea din acest an.

La Bacalaureatul din 2025, candidații au avut de redactat, la Subiectul I B, un text argumentativ despre influența înfățișării asupra succesului unei persoane, la Subiectul al II-lea au explicat rolul notațiilor autorului într-un text dramatic, iar la Subiectul al III-lea au scris un eseu despre relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat de Ion Creangă sau Ioan Slavici.

Mai jos puteți vedea ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții la proba de Limba și literatura română de la Bacalaureatul din 2025 și modelele oficiale publicate pentru examenul din 2026.

Subiectele Română BAC 2025 – profilul umanist, filiera teoretică:

Subiectele Română BAC 2025 – profilul umanist, filiera teoretică:

Model subiect Română BAC 2026:

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic:

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic):

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă)

– Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă) 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă)

– Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă) 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

– Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă)

Rezultate și contestații