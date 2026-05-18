Băiețelul din Sibiu care a stat singur două zile în pădure, externat în stare foarte bună. „Era obișnuit să stea afară, nu era copil de la oraș”

Băieţelul în vârstă de cinci ani, găsit săptămâna trecută în viaţă după aproape două zile petrecute în pădure, în zona Sebeşu de Jos – Sebeşu de Sus, a fost externat luni, din Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, starea lui fiind foarte bună, a declarat, pentru Agerpres, managerul unităţii medicale, medicul Camelia Grigore.

„Copilul a fost externat azi. Este foarte bine. Peste trei săptămâni vine la control, dar nu avea absolut nimic, toate analizele erau normale”, a precizat medicul Camelia Grigore.

Aceasta a explicat recent că băieţelul a supravieţuit deoarece nu a conştientizat pericolul aşa cum ar fi făcut-o un adult. „Eu, în calitate de medic, pot explica astfel: copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înţelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură şi a stat acolo. Nu i-a fost frică în sensul ‘vai de mine, vine ursul’ sau ‘vai de mine, vine lupul’”, a spus aceasta.

„Un norocos, care a reușit să reziste în ploaie”

Managerul Spitalului Clinic de Pediatrie a arătat că băieţelul s-a adăpostit într-un loc protejat de frig şi ploaie.

„A stat sigur undeva, acoperit, pentru că nu a venit îngheţat de frig, deci sigur nu a stat în bătaia vântului. Şi, nefiind emoţionat că îl mănâncă lupul, ursul sau altceva, cum ar fi fost un om mare, a supravieţuit”, a afirmat Camelia Grigore.

Grigore a arătat că micuţul a avut avantajul că era obişnuit să petreacă mult timp în aer liber, la ferma familiei. „Era un copil care se ducea cu tatăl să repare gardul, să facă una, să facă alta, deci era obişnuit cu a sta afară. Nu era un copil de la oraş, pe care îl înfofoleşti şi îl duci cu maşina la grădiniţă”, a spus medicul.

Camelia Grigore consideră că băieţelul a avut mult noroc şi că găsirea lui la timp a fost decisivă. „O întâmplare fericită. Un norocos, care a reuşit să reziste în ploaie. Bine că l-au găsit în două zile, pentru că dacă mai stătea încă vreo trei, probabil că nu era acelaşi deznodământ”, a concluzionat directorul Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu.

Copilul în vârstă de cinci ani, dispărut în urmă cu o săptămână, în localitatea Sebeşu de Jos, a fost găsit după 48 de ore, în viaţă, în extravilanul localităţii Sebeşu de Sus, la aproximativ doi kilometri de locul dispariţiei, cu ajutorul elicopterului Inspectoratului General de Aviaţie.

La acţiunea de căutare au participat aproximativ 250 de poliţişti, jandarmi, cadre ISU, salvamontişti, voluntari, studenţi ai Academiei Forţelor Terestre, specialişti ai IGAv şi poliţişti ai Centrului Chinologic Sibiu. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, i-a felicitat pe salvatori pentru intervenţie.