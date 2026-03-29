Balena care a eșuat de două ori în Marea Baltică a reușit să se salveze. Autoritățile german îi monitorizează traseul

Balena cu cocoaşă eşuată pe coasta germană a Mării Baltice de mai multe zile s-a eliberat şi a plecat înot către larg, în noaptea de sâmbătă spre duminică, însă soarta sa rămâne incertă, au declarat autorităţile presei la faţa locului, relatează AFP, preluată de News.ro.

Acest mamifer marin de 12-15 metri a reuşit să se degajeze din bancul de nisip în care era blocat, mulţumită creşterii nivelului mării, a anunţat un purtător de cuvânt al regiunii, citat de presa prezentă la faţa locului.

Animalul este escorat de către Garda de Coastă germană, care încearcă să-l urmărească.

Însă, cum apele nu sunt prea adânci în apropierea coastei, soarta balenei este incertă şi ar putea eşua din nou, a decarat purtătorul de cuvânt.

Balena a fost văzută prima oară în noaptea de dumincă spre luni, pe un banc de nisip, în Golful Lübeck (nord-est).

Ea s-a eliberat prima oară în noaptea de joi spre vineri, în urma unei intervenţii a salvatorilor, care au săpat pe fundul mării cu excavatoare, în jurul animalului, pentru a-i facilita întoarcerea către larg.

Speranţele au fost însă de scurtă durată, iar animalul a eşuat din nou, la câteva zeci de kilometri mai la est, în Golful Wismar. Starea sănătăţii balenei a provocat atunci îngrijorări. Unele dintre părţile pielii balenei erau grav afectate.

Salvatorii au ales în mod deliberat să nu intervină, sperând ca balena să se elibereze singură, o strategie care pare că a dat roade. Paza de coastă a menţinut ambarcaţiunile curioşilor la distanţă, pentru a evita orice stresare suplimentară a animalului.

Cercetătorii speră ca balena să se întoarcă în Marea Nordului, iar apoi în Oceanul Atlantic – habitatul său natural. Prezenţa acestui cetaceu la Marea Baltică – unde această specie este rară – ar putea fi explicată prin urmărirea unui banc de peşti sau prin perturbări legate de zgomotul submarin.