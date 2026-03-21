Balta Vrăjitoarelor, unul dintre cele mai mari și mai trainice mituri din București

Un mic ochi de apă, cu un diametru care abia ajunge la 5 metri, a reușit să adune în jurul său mituri și legende urbane cum puțșine locuri din București și împrejurimi au izbutit să o facă.

Ascunsă într-o pădure la doi pași de București, la Boldu-Crețeasca, numita “Balta Vrăjitoarelor” a ca un bizar pom de Crăciun împodobit abundent cu ritualuri magice, descântece, dispariții misterioase.

Legendele îi oferă un calendar mistic foarte bogat, cu ritualuri de magie neagră, în special în nopțile de Sânziene sau Vinerea Mare.

Mai e un mit care spune că misteriosul ochi de apă nu are fund, un mit care supraviețuiește și măsurătorilor, care spun clar că adâncimea lui se oprește la aproximativ 3 metri.

