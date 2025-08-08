Banca Centrală „îngheață”dobânda cheie, de teama presiunilor inflaționiste ale măsurilor guvernamenale

BNR a păstrat la 6,5%, conform așteptărilor, nivelul principalului său instrument de politică monetară- dobânda cheie, iar ochii economiștilor vor fi foarte atenți la comunicatul publicat pentru a vedea calculele BNR privind impactul măsurilor fiscale asupra inflației.

„Întâlnirea (boardului BNR de vineri- n.a.) este semnificativă deoarece precede publicarea Raportului privind inflația care va reflecta impactul măsurilor fiscale recente. Raportul va arăta probabil un vârf al inflației considerabil mai mare decât prognoza anterioară, urmat de o scădere accentuată în 2026. De asemenea, va oferi informații despre opiniile Băncii cu privire la creșterea economică și efectele politicii fiscale”, scriu economiștii ING într-o notă transmisă investitorilor.

Rata inflației va crește considerabil în următoarele luni, urcând mult deasupra valorilor indicate de prognoza din mai 2025 pe orizontul scurt de timp, a avertizat Banca Centrală, într-o primă ieșire publică după asumarea legii austerității fiscale.

Prețurile liberalizate ale energiei electrice de la 1 iulie, plus creșterea TVA-ului și a accizelor în august vor împinge inflația în zona cu o singură cifră în lunile următoare. Inflația din iunie a surprins deja în sens ascendent, iar inflația de la sfârșitul anului este de 7,9%, cu un vârf de peste 8,0% în septembrie-octombrie, spune ING.

Alte bănci sunt și mai pesimiste și văd rate ale inflației de 9 sau chiar 10%.

BNR nu va urmări creșterea dobânzilor, dar nici nu va risca o relaxare timpurie atunci când așteptările inflaționiste crează vulnerabilități.

Leul românesc s-a stabilizat în intervalul 5,060-080 de la începutul lunii iulie și ne așteptăm ca BNR să nu permită mai multe presiuni inflaționiste din partea unei monede mai slabe.

Leul rămâne semnificativ supraevaluat, iar în ultimele săptămâni piața a observat că presiunea ascendentă asupra perechii EUR/RON este încă prezentă. În mod firesc, deficitul masiv de cont curent va continua să apese asupra monedei, în timp ce piețele continuă să urmărească îndeaproape executarea consolidării fiscale. Prin urmare, păstrăm 5,100 EUR/RON în prognoza noastră pentru sfârșitul anului, ca loc de creștere după vârful inflației, dacă situația rămâne stabilă, arată raportul ING.

Pe scurt, mai spun economiștii citați, ne așteptăm ca BNR să mențină ratele dobânzilor constante, să sublinieze că inflația determinată de impozite nu poate fi combătută cu rate mai mari și să se bazeze pe gestionarea lichidității. Reducerile de rate dobânzilor rămân valabile cel mai devreme în 2026.