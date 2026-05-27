Banca Centrală și alte instituții financiare din Rusia se vor înarma cu sisteme de apărare ca să doboare drone

Rusia a adoptat o lege care permite băncii sale centrale și altor instituții financiare, inclusiv principalului creditor Sberbank, să opereze propriile lor sisteme de apărare şi să îşi înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone, arată un document publicat de Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, potrivit Reuters.

Ucraina a lovit miercuri cu o rachetă sediul din Sevastopol (în peninsula anexată Crimeea) al Băncii Centrale a Rusiei, a declarat guvernatorul local Mikhail Razvozhaev, susținând că a fost vorba despre o rachetă Storm Shadow de fabricație britanică. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări, a mai spus el.

Ucraina atacă în mod frecvent Rusia cu drone de când Moscova a declanșat războiul în februarie 2022, infrastructura energetică rusească fiind cea mai vizată, întrucât Kievul încearcă să priveze Moscova de venituri pentru a o forța să pună capăt conflictului.

Sisteme de apărare anti-dronă ar putea fi amplasate lângă Banca Centrală, lângă Sberbank, cea mai mare bancă comercială rusească, şi lângă Asociaţia Rusă de Colectare a Numerarului. De asemenea, personalul acestor instituţii va avea permisiunea de a fi înarmat.

Instituţiile financiare se vor ocupa singure de costul apărării împotriva dronelor, a declarat Anatoli Aksakov, şeful comisiei de finanțe din Duma de Stat, citat de agenţia de ştiri rusă RBC.

Atacul asupra birourilor din Sevastopol al Băncii Rusiei a fost primul asupra unui sediu important al băncii centrale de la începutul războiului. Nu au fost raportate atacuri asupra unor sedii importante ale Sberbank.

Marţi, Alexander Shokhin, șeful celui mai influent grup de lobby al mediului de afaceri din Rusia, i-a spus preşedintelui Vladimir Putin că firmele ruseşti sunt pregătite să finanţeze achiziţionarea de arme mai puternice şi sisteme electronice pentru a-şi apăra infrastructura de atacurile cu drone.