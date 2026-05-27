Ucraina a atacat cu rachete portul Sevastopol și baza aeriană din Taganrog

Rachetă Storm Shadow, lansată de un avion de vânătoare Su-24 modificat al Forțelor Aeriene Ucrainene. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Unitățile de apărare aeriană din portul Sevastopol, situat în Crimeea ocupată, au doborât peste 20 de drone ucrainene în zorii zilei de miercuri, Ucraina folosind, de asemenea, rachete Storm Shadow, a declarat guvernatorul orașului, potrivit Reuters.

Conform datelor preliminare, nu au existat victime, a scris Mikhail Razvozhayev pe Telegram, adăugând că câteva clădiri, printre care un sediu regional al băncii centrale și un bloc de apartamente de opt etaje, au fost avariate în urma atacului.

The occupation administration claims that Sevastopol was also attacked by Storm Shadow missiles 🚀 https://t.co/MJ0XMF6Ekq pic.twitter.com/JGwPGB3rQO — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) May 27, 2026

Rachetele Storm Shadow sunt fabricate de un consorțiu franco-britanic. Rusia i-a convocat în trecut pe ambasadorii Marii Britanii și Franței pentru a protesta împotriva utilizării acestor arme de către Ucraina.

Separat, două persoane au fost rănite în orașul portuar Taganrog din sudul Rusiei, la est de granița cu Ucraina, după ce Rusia a doborât o rachetă miercuri dimineața, a afirmat primarul orașului Taganrog, Svetlana Kambulova.

Locals report the airbase was hit by missiles, not drones.https://t.co/Awrvmzqht2 pic.twitter.com/S7bf9lWZvw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 27, 2026

În total, Rusia a doborât 140 de drone peste noapte, potrivit Ministerului apărării de la Moscova, citat de agenția de știri Interfax.