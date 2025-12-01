Bancher rus de top, amenințare la adresa UE: „50 de ani de litigii”

Andrei Kostin, președinte al consiliului de administrație al Băncii VTB, la Kremlin, în Moscova, Rusia, pe 12 noiembrie 2025. FOTO: Artyom Geodakyan / Zuma Press / Profimedia

Importantul bancher rus Andrei Kostin a afirmat că Moscova va riposta dacă Uniunea Europeană va utiliza activele suverane înghețate ale Rusiei pentru a acorda un împrumut Ucrainei și a precizat că Moscova ia în calcul să declanșeze un litigiu de jumătate de secol pentru a-și recupera banii, scrie luni Reuters.

La summitul din octombrie, liderii UE au încercat să ajungă la un acord privind planul de utilizare a 140 de miliarde de euro (162 de miliarde de dolari) din activele suverane rusești înghețate în Europa ca împrumut pentru Kiev, dar nu au reușit să obțină sprijinul Belgiei.

Conform planului blocului comunitar, activele înghețate în Europa ale Băncii Centrale a Rusiei ar fi împrumutate Ucrainei astfel încât Kievul să le utilizeze pentru apărare și pentru nevoile bugetare obișnuite.

„În ceea ce privește confiscarea banilor noștri, în cele din urmă, ne putem descurca fără ei. Singura problemă este că acești bani ar putea fi folosiți pentru război, nu pentru pace”, a declarat Kostin, înaintea vizitei emisarului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova.

„Este convenabil să pornești un război nu numai cu mâinile altora, ci și cu banii altora – aceasta este finețea supremă pentru Europa. Dar nu poate exista nicio justificare pentru acest lucru”, a mai spus bancherul rus.

Kostin a declarat că Rusia va riposta la confiscare prin confiscarea activelor deținute de investitorii europeni în Rusia și a adăugat că „50 de ani de litigii” ar putea urma chiar și după ce pacea în Ucraina va fi realizată.

El a spus că Rusia ar trebui să fie mai activă în a da în judecată UE, Belgia și Euroclear – în legătură cu activele înghețate – în instanțele rusești și internaționale și a sugerat un proces la Curtea Națiunilor Unite.

Kostin, unul dintre cei mai puternici bancheri din Rusia, s-a arătat mai deschis la ideea de a împărți activele suverane ale Rusiei ca parte a unui acord mai amplu pentru a obține pacea în Ucraina.

O versiune inițială a planului de pace susținut de SUA, publicată în mass-media, sugera că 100 de miliarde de dolari din fondurile înghețate vor fi investite în reconstrucția Ucrainei, iar o parte din restul fondurilor vor fi investite într-un fond comun SUA-Rusia.

„Dacă Rusia este de acord și este pregătită, cu siguranță. Este o chestiune de acorduri”, a spus Kostin. El a afirmat că vizita lui Witkoff la Moscova a fost importantă și că Rusia este pregătită să facă concesii în cadrul negocierilor, dar că va dura timp până se va putea ajunge la un acord.

„Mai devreme sau mai târziu, vom ajunge la un acord. Viața ne arată că trebuie să căutăm compromisuri. Rusia este, de asemenea, pregătită pentru acestea, deoarece nu există mișcare unilaterală în negocieri”, a adăugat Kostin.