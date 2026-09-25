Bancher rus de top, despre comportamentul statului care sperie marile companii: „Încearcă să pună banii deoparte, spunând: «Păi oricum o să ni-i ia»”

Blocarea activelor de către stat în Rusia descurajează marile companii să investească în operațiunile de bază din cauza temerilor legate de confiscare, a declarat joi Andrei Kostin, un bancher de top din țară.

Începând din 2022, autoritățile au confiscat active în valoare de aproximativ 7,6 trilioane de ruble (89,5 miliarde de dolari) pe motive precum corupția și securitatea națională, potrivit unei estimări din septembrie realizate de firma de avocatură Nektorov, Saveliev & Partners, cu sediul la Moscova.

În cadrul unui forum al Asociației Băncilor din Rusia, Kostin a afirmat că drepturile de proprietate au devenit o sursă majoră de îngrijorare pentru companii, scrie Reuters.

„Mulți oameni investesc, inclusiv antreprenori importanți, dar nu în activitatea lor principală. Ei încearcă să pună banii deoparte, spunând: «Păi, oricum o să ni-i ia»”, a spus Kostin, care este directorul general (CEO) al băncii VTB, controlată de stat, a doua cea mai mare bancă din Rusia.

„Cred că aceste temeri sunt exagerate, dar ele există, de fapt. Așadar, și în acest caz trebuie să procedăm cu prudență, trebuie să analizăm legile care au fost adoptate, deciziile care au fost luate… mediul de afaceri trebuie protejat”, a adăugat el.

Biroul de presă al guvernului de la Moscova nu a răspuns imediat unei solicitări din partea agenției Reuters de a transmite un punct de vedere legat de afirmațiile bancherului.

În 2024, președintele Vladimir Putin a recunoscut că au avut loc o serie de confiscări de active, dar a afirmat că acestea erau justificate doar în cazul în care acțiunile proprietarilor dăuneau securității sau intereselor naționale ale Rusiei.

O nouă lege în Rusia

Mai devreme în cursul acestui an, Rusia a adoptat o lege care impune un termen de prescripție pentru majoritatea acțiunilor în justiție care contestă tranzacțiile de privatizare, după ce cel mai mare grup de lobby din mediul de afaceri al țării a făcut apel la Putin în legătură cu o creștere bruscă a confiscărilor de proprietăți private de către stat.

Banca centrală a Rusiei a constatat o creștere a investițiilor rusești în companii străine. Datele sale arată ieșiri de capital de peste 17 miliarde de dolari în perioada ianuarie-iulie. În plus, a înregistrat încă 10 miliarde de dolari în tranzacții transfrontaliere despre care a spus că nu le-a putut identifica.

Filialele companiilor străine care își desfășoară activitatea în Rusia au fost, de asemenea, afectate de confiscările efectuate de stat. Mai devreme în cursul lunii septembrie, Kremlinul a transferat controlul asupra activelor rusești ale gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé și ale retailerului francez Auchan către o administrație temporară, într-una dintre cele mai semnificative acțiuni împotriva firmelor occidentale din ultimii ani.

La momentul respectiv, Kremlinul a afirmat că decizia a fost luată din cauza faptului că societățile proveneau din țări „ostile”.

Kostin a afirmat că, în ansamblu, climatul investițional se înrăutățește, dar că Rusia a înregistrat o creștere a investițiilor chineze și a interesului din partea investitorilor arabi.

„Principalul factor în viitor va fi geopolitica. Dacă situația geopolitică se îmbunătățește, situația economică se va îmbunătăți, iar creșterea investițiilor va urma. Dacă nu se îmbunătățește, atunci vom continua să depășim dificultățile”, a spus el, adăugând că situația este sub control și că în prezent capitalizarea sectorului bancar este în creștere.

Luând cuvântul în cadrul aceluiași eveniment, guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, s-a arătat de acord cu Kostin. „În ceea ce privește evaluarea situației din sectorul bancar și, în special, necesitatea îmbunătățirii climatului investițional pentru o creștere economică durabilă, nu poate exista nicio controversă”, a afirmat ea.