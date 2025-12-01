Băncile rusești încearcă să salveze cel mai mare angajator din țară, care a adunat datorii de 51 miliarde de dolari

Băncile rusești sunt gata să restructureze o parte din datoria Căilor Ferate Ruse, cu condiția ca banca centrală să nu majoreze condițiile de rezervă pentru aceste împrumuturi, a declarat Andrei Kostin, directorul general al VTB, într-un interviu acordat Reuters.

Declarația vine în condițiile în care Guvernul rus discută diferite modalități de a susține Căile Ferate Ruse, cel mai mare angajator comercial al țării, care a acumulat o datorie de 4.000 de miliarde de ruble (50,8 miliarde de dolari), potrivit agenției de presă.

VTB, a doua cea mai mare bancă din Rusia, este cel mai mare creditor al Căilor Ferate Ruse, iar directorii băncii participă la discuții săptămânale în cadrul guvernului cu privire la modul de gestionare a datoriei. La aceste întâlniri participă și reprezentanți ai băncii centrale.

„Băncile sunt pregătite să restructureze împrumuturile și să amâne plățile, cu condiția ca banca centrală să nu majoreze cerințele de rezervă pentru aceste împrumuturi”, a declarat Kostin.

Rusia încearcă să-și salveze Căile Ferate

Compania feroviară rusă de stat, care are aproximativ 700.000 de angajați, a suferit o scădere a veniturilor pe fondul unei încetiniri accentuate a economiei de război a Rusiei, în timp ce costurile datoriei au crescut vertiginos, determinate de cele mai mari rate ale dobânzii din ultimele două decenii.

Potrivit a două persoane care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, Moscova a discutat modalități de a ajuta compania feroviară să-și gestioneze datoria, în mare parte către băncile de stat.

Se iau în calcul inclusiv majorarea tarifelor pentru transportul de marfă, creșterea subvențiilor, reducerea impozitelor sau chiar utilizarea de bani din Fondul Național de Avere, au declarat sursele.

Oficialii ruși s-au întâlnit pentru a discuta situația la sfârșitul lunii noiembrie și intenționează să se întâlnească din nou în decembrie, a declarat una dintre surse. Căile Ferate Ruse, guvernul rus și Ministerul Transporturilor nu au răspuns solicitărilor de declarații.

Unele idei care nu au fost încă discutate la nivel guvernamental includ plafonarea ratelor dobânzilor plătite de Căile Ferate Ruse la 9% sau conversia datoriilor sale în acțiuni – oferind, în esență, băncilor de stat o parte din companie.

Una dintre surse a declarat că una dintre propuneri era de a converti 400 de miliarde de ruble din datoria Căilor Ferate Ruse în acțiuni.

Sursele au prezentat măsurile ca o încercare de a „salva” Căile Ferate Ruse, care operează a treia cea mai lungă rețea feroviară din lume, după Statele Unite și China.

Datoriile au crescut cu 9 miliarde de dolari în doar jumătate de an

Pentru 2024, Căile Ferate Ruse au raportat venituri de 3.300 miliarde de ruble și cheltuieli de 2.800 miliarde de ruble, conform standardelor internaționale.

În situația financiară pentru primele șase luni ale anului 2025, compania a raportat o datorie netă de 3.300 miliarde de ruble la 30 iunie, inclusiv 1.800 miliarde de ruble de datorii pe termen scurt.

Nu este clar de ce datoria a crescut cu aproximativ 700 de miliarde de ruble (circa 9 miliarde de dolari) în doar jumătate de an.

Căile Ferate Ruse, care transportă pasageri, petrol și mărfuri în cea mai mare țară din lume, de la Pacific la Marea Neagră și Marea Baltică, sunt considerate de mult timp un indicator al sănătății economiei ruse.

Dificultățile sale dezvăluie problemele cu care se confruntă economia de război: companii prea mari pentru a fi lăsate să intre în faliment, îndatorate la bănci de stat, ceea ce pune statul într-o situație dificilă într-un context în care Rusia cheltuiește sume record pentru armată.

În timpul primelor două mandate ale lui Vladimir Putin ca președinte, între 2000 și 2008, economia Rusiei a crescut de la mai puțin de 200 de miliarde de dolari în 1999 la 1.700 miliarde de dolari. Acum, însă, produsul intern brut nominal al Rusiei, de 2.200 miliarde de dolari, este aproximativ același ca în 2013, anul dinaintea anexării Crimeei de către Rusia, iar economia se va încetini brusc în acest an.

Foto: Ekaterina Chernysheva | Dreamstime.com