Bani europeni pentru crama lui Medvedev, omul lui Putin care amenință țări și orașe UE cu distrugerea atomică. „Podgorii luxoase în Italia și primesc și subvenții europene” / Ruta banilor

Oameni de afaceri și politicieni din anturajul lui Putin dețin podgorii și peste 2000 de hectare de teren agricol în Italia. Mai mult decât atât, unii dintre ei au încasat subvenții din partea Uniunii Europene în timpul războiului, arată mai multe investigații jurnalistice publicate de site-ul independent The Insider, sub titlul „Chianti de la Medvedev, Montepulciano de la Yakunin și Merlot de la Mikhalkov”.

Dmitri Medvedev este, potrivit France 24, „provocatorul-șef al lui Putin”. Recent, Medvedev a invocat filmul post apocaliptic „The Walking Dead,” referindu-se la capacitatea Rusiei de a-și lovi adversarii cu bombe nucleare.

Tot cel a cărui firmă beneficiază de fonduri finanțate de cetățenii europeni a spus că Rusia e gata de un război global cu țările occidentale, „cu utilizarea întregului nostru arsenal strategic (nuclear) împotriva Kievului, Berlinului, Londrei și Washingtonului”.

Publicația The Insider scrie că, în total, în ultimii 10 ani, podgoriile unor oligarhi ruși, unii aflați pe lista sancțiunilor internaționale, au primit peste un milion de euro subvenții din partea Uniunii Europene, prin intermediul Fondului Politicii Agricole Comune și Planului Național de Redresare și Reziliență al Italiei.

Subvenții de la UE pentru crama italiană a lui Dmitri Medvedev

Dmitri Medvedev (centru), vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului Rusia Unită, participă la ceremonia de deschidere a Conferinței internaționale de tehnologie Startup Village 2025, la Centrul de inovare Skolkovo. FOTO: Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

Podgoriile elitei ruse din Italia au fost de mult timp în centrul unor scandaluri răsunătoare în presă și, s-ar fi crezut că, după începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, oamenii din anturajul lui Putin ar fi trebuit să nu mai aibă acces la acestea.

Ia bani europeni și în timpul războiului

Totuși, după cum a constatat, The Insider, afacerile viticole „ale prietenilor lui Putin” înfloresc. De exemplu, crama italiană asociată cu fostul președinte rus și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev continuă să primească subvenții din partea UE chiar în timpul războiului. Valoarea totală a sprijinului acordat de Uniunea Europeană se ridică la 115.032 euro.

Fostul președinte al Rusiei, Medvedev a amenințat în repetate rânduri țări UE și NATO, orașele, liderii și locuitorii, cu lovituri nucleare. A spus că Polonia, țările baltice, UK sau SUA riscă enorm ajutând Ucraina. „În acest caz, niciunul dintre ei nu va putea să se ascundă nici la Capitol Hill, nici la Palatul Élysée, nici la Downing Street, nr. 10. Va fi o catastrofă globală”, a adăugat Medvedev, invocând puterea nucleară a Rusiei.

Cea mai mare parte a acestei sume a fost acordată după începerea războiului din Ucraina și anume 94.200 de euro, scrie The Insider. Banii au fost plătiți cramei toscane „Fattoria della Aiola” în perioada 2022–2024. Aceasta a fost achiziționată în 2012 de către fondul „Dar” al lui Ilia Eliseev, un fost coleg de facultate și partener de afaceri al lui Dmitri Medvedev, care în prezent deține funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Gazprombank.

Investigațiile au fost începute de Alexei Navalnîi

Încă din 2017, o investigație realizată de „Fondul pentru Lupta împotriva Corupției” fondat de opozantul rus Alexei Navalnîi a arătat că Eliseev figurează ca proprietar nominal al mai multor active, dar beneficiarul real este Dmitri Medvedev.

În 2022, fostul coleg de facultate al președintelui a fost inclus pe listele de sancțiuni ale Marii Britanii, Canadei, Noii Zeelande și Statelor Unite. Însă, în Uniunea Europeană, el nu doar că nu a fost inclus în listele de sancțiuni, ci continuă să primească subvenții din partea UE.

Publicația „Tochka” a aflat că în prezent Ilia Eliseev deține 9% din crama Aiola, restul participației aparținând firmei cipriote Dockell Limited, al cărei unic proprietar este cetățeanul rus Aleksei Șvețov. În Rusia, Șvețov administrează compania „FinkonsaltingK”, care aparține Fundației pentru sprijinirea sporturilor olimpice de iarnă, o organizație asociată cu Dmitri Medvedev. În anul 2020, Șvețov a primit salariu de la compania AO „Seim-Agro”, care, la acea vreme, era condusă de Andrei Medvedev, vărul fostului președinte.

Crama fiului fostului ministru al Transporturilor al Rusiei

Un alt exemplu, prezentat în articolul The Insider, este cazul lui Gleb Frank, fiul fostului ministru al transporturilor și fost director general al companiei maritime „Sovkomflot”, Serghei Frank.

Pe lista de active dobândite de familia Frank, se numără și crama italiană Riecine. Prin intermediul companiei elvețiene Guerine, proprietatea din Toscana aparținea Svetlanei (Lanei) Frank, mama lui Gleb.

În anul 2022, noul proprietar al unei participații de 80% în Societa’ Agricola Riecine S.R.L. a devenit vinificatorul acesteia, Alessandro Campatelli. Restul de 20% aparține firmei Ex Ceres PTE Ltd. din Singapore. Salariul mediu anual al unui vinificator în Florența este de aproximativ 39.197 de euro, sumă care nu ar permite acumularea a zeci de milioane de euro necesare achiziționării unei asemenea proprietăți, mai scrie publicația de limbă rusă The Insider.

Proprietăților fostului agent KGB și apropiatul lui Putin în Toscana

Vladimir Yakunin. FOTO: Alexander Koriakov / Kommersant / Profimedia

Fiul lui Vladimir Yakunin, fostul director al Căilor Ferate al Rusiei în 2005-2015, Andrei, gestionează cea mai mare parte a activelor sale din străinătate. În anii 1985-1991, Vladimir Yakunin a fost agent al Primului Directorat al KGB în New York, activând sub acoperirea funcției de consul al URSS. Acesta era apropiat al lui Putin prin complexul de vile „Ozero” și, împreună cu Iurii Kovalciuk, a fost printre fondatorii și membrii consiliului de administrație al băncii „Rossiya”.

Atât cooperativa, cât și principala bancă a elitei lui Putin l-au legat pe Yakunin nu doar de Kovalciuk și Putin, ci și de crima organizată. În prezent, principalul „portofel” financiar al familiei Yakunin este o societate pe acțiuni anonimă din Luxemburg – Northern Lights Investment SA. Directorul acestei firme este Irina Svinari, rezidentă a Luxemburgului, care anterior a administrat și alte companii ale lui Andrei Yakunin. La sfârșitul anului 2024, valoarea activelor companiei Northern Lights Investment se ridica la 112,1 milioane de euro.

Cel mai ambițios proiect al fondului VIY Greater Europe Hospitality a fost complexul de lux Antognolla, situat nu departe de Toscana.

În anul 2015, fondul lui Yakunin a cumpărat, pentru 10,7 milioane de euro, o participație de 12,5% în compania care se ocupa de reconstrucția castelului istoric Castello di Antognolla.

În prezent, proprietarul majoritar este firma menționată mai sus, Northern Lights Investments, iar Andrei Yakunin deține funcția de președinte al consiliului de administrație. Potrivit site-ului oficial al Antognolla, investițiile inițiale s-au ridicat la 173 de milioane de euro, iar pe un teren de 560 de hectare în jurul castelului renovat s-a dezvoltat un complex turistic de lux cu 70 de camere, 79 de vile și un teren de golf.

Cum a fost posibilă evitarea sancțiunilor?

Pentru a-și dezvolta afacerile în Europa și a evita sancțiunile, principalul aliat al oligarhilor ruși s-a dovedit a fi omul de afaceri luxemburghez Patrick Hansen, care a obținut în instanță blocarea registrelor ce indică beneficiarii reali ai companiilor europene.

Potrivit The Insider, în anii 2000, acesta a dezvoltat afaceri comune cu un fost ofițer KGB. În 2015 și 2018, Uniunea Europeană a adoptat a Patra și a Cincea Directivă împotriva spălării banilor, care obligau statele membre să creeze un registru al beneficiarilor reali. În multe state membre informațiile despre proprietari fie nu existau, fie erau foarte limitate.

Însă în 2022, crearea acestor registre a fost blocată de o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a considerat că accesul public larg la aceste registre încalcă dreptul la viață privată.

Reclamantele în acest proces au fost compania Sovim SA și o persoană cu inițialele W.M., identificată de publicația Luxembourg Times ca Patrick Hansen, directorul companiei aeriene Luxaviation. Potrivit Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), partenerul de afaceri al lui Hansen în domeniul închirierii avioanelor private a fost fostul ofițer KGB Nikolai Bogaçiov.

Publicația „Aghentsvo” menționa că fostul colonel KGB controla, până în noiembrie 2006, dezvoltarea zăcământului Sud-Tambeisk prin compania „Tambeineftegaz”, iar după vânzarea acesteia, a înregistrat în Luxemburg compania Young Energy Prize pentru dezvoltarea unor zăcăminte din Africa. Iar firma partenerului său de afaceri din Insulele Virgine Britanice deținea active de peste 3 milioane de dolari nu doar în Luxemburg și Cipru, ci și în Rusia.

Teoretic, reglementările UE obligă țările membre să urmărească beneficiarii reali care profită de finanțări. În practică însă, solicitările către Unitatea de Informații Financiare, autoritatea anti-spălare de bani din cadrul Băncii Italiei, și către Agenția Națională Anticorupție au arătat că bazele de date folosite de aceste instituții nu conțin informații nici măcar despre beneficiarii finali ai companiilor italiene, cu atât mai puțin despre cele străine.