Bani europeni pentru o afacere din familia lui Eugen Tomac. Firma soacrei – fonduri PNRR pentru digitalizare

O firmă patronată de soacra europarlamentarului PMP Eugen Tomac, considerat favorit în calculele de la Cotroceni pentru șefia Guvernului, a beneficiat de fonduri europene din PNRR pentru „creșterea nivelului de digitalizare”, relatează G4media.

Firma Confluențe Est SRL București, patronată în acte de Maria Postică, soacra lui Eugen Tomac, a beneficiat în anul 2025 de fonduri PNRR în cadrul unui contract încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Scopul proiectului a fost creșterea nivelului de digitalizare a societății, iar valoarea nerambursabilă s-a cifrat la aproape 145.000 de lei, potrivit G4media.

Firma deținută de Postică operează un magazin online, care spune că vinde „produse autentice românești, direct de la producători locali, ambalate în cutia de lemn Dar din România”. În 2025, societatea a avut o cifră de afaceri de 866.732 lei și pierderi nete de 88.954 lei.

În februarie 2025, firma a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, obiectivul fiind „creșterea nivelului de digitalizare a CONFLUENȚE EST SRL prin adoptarea tehnologiilor digitale moderne, contribuind la îmbunătățirea eficienței operaționale și a competitivității pe piață a societății”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 191.095,19 lei cu TVA, iar valoarea finanțării solicitate a fost de 144.165,78 lei, fără TVA, notează sursa citată. Contractul de finanțate a fost anunțat public, într-un comunicat.

Legătura cu soția lui Eugen Tomac

În cadrul firmei a lucrat și soția liderului PMP, Diana Postică, în prezent viceconsul în cadrul Ambasadei României la Bruxelles, potrivit G4media.

Într-o declarație de avere din iunie 2022 a lui Eugen Tomac, soția este menționată la capitolul venituri cu faptul că încasase salarii de 3.701 lei de la firma mamei.

Diana Postică a fost numită în 2022 de MAE viceconsul al Ambasadei României din Bruxelles.

Anterior, în 2021, ea a fost membră în Consiliul de Administrație al Engie, poziție din care a demisionat în ianuarie 2022.

Ce spune Eugen Tomac

Contactat de G4media, Eugen Tomac a spus că nu are „nicio legătură cu acel proiect”.

„Nu am fost implicat”, a declarat Eugen Tomac pentru G4Media.

Eugen Tomac, consilier onorofic al președintelui, se află pe lista lui Nicușor Dan de propuneri pentru funcția de premier, au declarat surse oficiale pentru HotNews. Nicușor Dan este așteptat zilele acestea să anunțe numele noului premier, după aproape o lună de când Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură AUR-PSD.

PSD este de acord cu scenariul Tomac-premier, spun oameni din conducerea partidului pentru HotNews.