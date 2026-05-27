În timp ce propunerea de premier e încă așteptată, trei partide spun că doar după anunțul de la Cotroceni anunță următoarea mutare

Negocierile pentru noul Guvern rămân blocate, iar termenul înaintat, de surse de la Cotroceni, pentru un anunț al președintelui privind numele premierului propus a fost mutat.



Desemnarea unui candidat pentru funcția de premier nu mai este așteptată această săptămână, așa cum spuseseră surse politice și apropiate de Administrația Prezidențială. Acum, noul termen înaintat este după 1 iunie.

Și asta deoarece, deși au fost analizate în discuțiile de la Cotroceni mai multe variante – precum varianta unui guvern tehnocrat sau minoritar – până în acest moment, partidele nu au ajuns la un consens.

Ce spune PSD despre scenariul Tomac – premier

Un alt scenariu care a fost dezbătut a fost cel privind desemnarea lui Eugen Tomac, liderul PMP și consilier onorofic al președintelui, drept premier.

El se afla pe lista lui Nicușor Dan de propuneri – alături de nume precum Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice, Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe sau Delia Velculescu șefa misiunii FMI din Africa de Sud, potrivit unor surse oficiale.

PSD este de acord cu scenariul Tomac-premier, spun oameni din conducerea partidului pentru HotNews.

PNL și USR, poziție similară

PNL și USR au refuzat însă să comenteze dacă susțin sau nu această variantă.

Premierul Bolojan a declarat miercuri, într-un interviu la DigiFM că scenariul Eugen Tomac – premier „a apărut în spațiul public pe surse. Când va fi o variantă anunțată de președinte mă voi consulta cu partidul și vom lua o decizie”.

Din USR, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a subliniat că președintele nu a înaintat nicio propunere, atunci când a fost întrebat de scenariul Tomac-premier.

Prezent astăzi la Cotroceni la un summit pe tema combaterii dezinformării, Miruță a reiterat și poziția partidului, într-o discuție cu jurnaliștii: USR nu va mai intra într-o coaliție cu PSD. Și a apăsat: „Nici cu oameni ascunși în spatele unei măști a Partidului Social Democrat. Mă refer la așa-zișii tehnocrați, care au carnetul de partid în buzunar și îl ascund”.

Nici UDMR nu vrea să avanseze scenarii despre posibilitatea intrării la guvernare până când președintele nu va face o nominalizare.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară la Euronews că nu are „o problemă” cu varianta Tomac, dar că dorește refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR care să aibă „o susținere majoritară și foarte clară”.

Negocierile continuă

Președintele este așteptat astfel să continue negocierile cu partidele în speranța că se va forma o majoritate care să susțină viitorul Guvern.

Totuși, matematica parlamentară arată că un Guvern format din PNL, USR și UDMR nu poate fi învestit fără voturile PSD sau AUR, iar un Guvern PSD are nevoie de voturi de la UDMR, de la absolut toți parlamentarii micilor formațiuni – PACE, Uniți pentru România și neafiliații, dar și de câteva voturi din PNL.