Bani frumoși, făcuți pe ultima sută de metri înainte de armistițiul SUA-Iran. Fenomenul TACO, un posibil motiv

Mai multe conturi noi de pe platforma de predicții Polymarket au făcut, marți, pariuri extrem de oportune privind încheierea unui armistițiu între SUA și Iran, înregistrând profituri de sute de mii de dolari, relatează The Guardian.

Pariurile au fost făcute chiar cu câteva ore înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe acordul de încetare a focului pentru 14 zile, deși anterior expirării ultimatului lansase amenințări dramatice și existau puține semne că este posibilă ajungerea la o înțelegere între cele două tabere.

Cu 12 ore înainte de expirarea termenului limită, Trump scrisese, pe rețeaua sa de socializare, că „o întreagă civilizație va muri în seara asta” dacă Iranul nu îi va îndeplini cererea de a redeschide Strâmtoarea Ormuz.

O analiză făcută de The Guardian a arătat că cel puțin 50 de conturi au pariat sume importante pentru un acord, înainte ca liderul de la Casa Albă să anunțe armistițiul.

Erau primele pariuri făcute de aceste noi conturi pe platforma care este interzisă în România și alte state europene.

Polymarket este o platformă online care permite utilizatorilor săi să ofere pariuri pentru diferite evenimente, cu cote stabilite de ei. În esență, funcționează ca o „bursă” a pariurilor în care utilizatorii pot licita pe diferite evenimente. Probabilitățile sunt calculate apoi în funcție de volumul tranzacțiilor pe deznodământul unui eveniment anume.

Câștiguri frumoase din armistițiul SUA-Iran

Un cont creat cu 8 ore și jumătatea înainte de anunțul făcut de Trump a plasat pariuri în valoare de aproximativ 72.000 de dolari la un preț mediu de 8,8 cenți.

Suma de intrare pentru fiecare eveniment de pariere variază între 0 și 1 dolar, reflectând o probabilitate de la 0% la 100% a ceea ce utilizatorii consideră că s-ar putea întâmpla.

Acest utilizator Polymarket a încasat apoi un câștig de 200.000 de dolari.

Un alt utilizator înscris luni pe platformă a tranzacționat exact pe acest eveniment, înregistrând un câștig de 125.000 de dolari.

Un cont făcut cu 12 minute de postarea publicată de Trump a plasat pariuri de 31.908 dolari pe „da” la 33,7 cenți și se estimează că a obținut un profit de 48.500 de dolari.

Prețul mai ridicat pentru încheierea unui armistițiu la acel moment ar fi putut reflecta eforturile diplomatice depuse de guvernul de la Islamabad pentru a-l convinge pe liderul american să amâne bombardamentele promise.

Fenomenul TACO

The Guardian notează că este posibil ca utilizatorii să fi făcut pariurile acestea bazându-se pe faptul că Trump va da înapoi, având în vedere obiceiul său din timpul celui de-al doilea mandat de a face amenințări îndrăznețe doar pentru a renunța ulterior, un fenomen pe care criticii săi l-au denumit „Trump se sperie mereu” sau TACO (Trump Always Chickens Out).

Chiar dacă unii utilizatori au obținut câștiguri frumoase, momentan, Polymarket nu a dat drumul plăților deoarece a etichetat armistițiul drept unul „disputat”, având în vedere că Iranul impunea în continuare restricții navelor care treceau prin Strâmtoarea Ormuz și că atacurile continuau în Orientul Mijlociu. Rezolvarea disputei ar putea dura 48 de ore.

Datele conturile sunt anonime și o persoană poate avea mai multe portfofele pe platformă. Numai Polymarket deține datele interne necesare pentru a determina dacă aceștia erau utilizatori noi sau existenți care își deschideau conturi suplimentare. Platforma nu a dorit să comenteze pentru publicația britanică.

Alte episoade suspecte

Conform sursei citate, modelul de tranzacționare al conturilor nou create, care plasează pariuri strategice și oportun, amintește de episoade asemănătoare de pe platformă.

Conturile nou create au plasat pariuri mari cu câteva ore înainte de capturarea, în ianuarie 2026, a președintelui venezuelean, Nicolás Maduro, și au obținut profituri de sute de mii de dolari.

Grupuri similare de conturi au profitat, de asemenea, în mod repetat de pariuri oportun plasate pe acțiuni militare care implicau Iranul.

Astfel de pariuri au ridicat în mod repetat semne de întrebare privind posibilitatea ca unii traderi să folosească informații privilegiate pentru a obține profit pe aceste piețe de predicții.