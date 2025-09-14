Bărbat cu nume românesc, arestat pentru o serie de incidente la sinagogi și clădiri din Londra. Poliția britanică: „Acte revoltătoare și îngrozitoare”

Poliția britanică a acuzat un bărbat de 37 de ani de distrugere din motive religioase, după o serie de incidente la sinagogi și clădiri evreiești din nord-vestul Londrei, transmite Reuters. Poliția a dezvăluit că pe acesta îl cheamă Ionuț Cristian Bold și că nu are un domiciliu stabil, fără a-i preciza cetățenia.

Potrivit autorităților, în ultimele zece zile, șapte clădiri evreiești au fost ținta unor incidente separate, printre care patru sinagogi care au fost pătate cu o substanță, iar o școală și o mașină au fost stropite cu un lichid.

Substanța și lichidul erau fluide corporale, a raportat Sky News. Poliția a calificat aceste acte drept „revoltătoare și îngrozitoare”.

O cameră de supraveghere a surprins un bărbat care mânjea cu „fecale și urină” o sinagogă din Londra, potrivit poliției: SWNS / SWNS / Profimedia

Nivelul antisemitismului în Marea Britanie a crescut vertiginos în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas asupra Israelului și a războiului care a urmat în Gaza, iar țara a înregistrat al doilea cel mai grav an din punct de vedere al antisemitismului în 2024, cu peste 3.500 de incidente înregistrate, a declarat în februarie organismul evreiesc care oferă consiliere comunităților în materie de securitate.

Poliția a declarat că l-a acuzat pe Ionuț-Cristian Bold, fără domiciliu stabil, de șase capete de acuzare de daune penale agravate din motive rasiale sau religioase, trei capete de acuzare de distrugere de proprietate și alte infracțiuni, iar acesta urmează să fie adus luni în fața Tribunalului din Willesden, unde își va prezenta pledoaria.

„Vom trata întotdeauna acuzațiile de această natură cu extremă seriozitate, iar aceste acuzații sunt rezultatul unei anchete efectuate de o echipă de ofițeri locali”, a declarat superintendentul Zubin Writer într-un comunicat.