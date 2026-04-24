Bărbat din Neamț, împușcat mortal într-un schimb de focuri cu luptătorii SAS. Polițiștii veniseră să pună în aplicare trei ordine de restricție

Un bărbat de 37 de ani din localitatea Hangu, județul Neamț, acuzat că și-a amenințat familia, a fost împușcat mortal joi seară de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, după ce a deschis focul asupra acestora, anunță IPJ Neamț, citat de site-ul local Neamț365.

Potrivit IPJ Neamț, joi seară, la ora 21.14, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 58 de ani, din localitatea Hangu, care a reclamat că ginerele ei a amenințat-o atât pe ea, cât și pe soțul și fiica acesteia, dacă soția lui și cei trei copii minori nu revin la locuința de domiciliu.

„A fost completat formularul de evaluare al riscului, rezultând risc iminent, fiind emise 3 ordine de protecție provizorii. Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul este deținător legal de arme de vânătoare”, potrivit IPJ Neamț.

Astfel, polițiștii, împreună cu luptători din cadrul SAS Neamț, au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, „pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție proviizorii”:

Polițiștii au intrat în curtea casei bărbatului. Când i-au cerut să deschidă ușa, bărbatul a tras focuri de armă asupra forțelor de intervenție.

„În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat foc de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit”, potrivit poliției.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, însă bărbatul a fosr declarat decedat.

IPJ spune că a intervenit în condițiile legii

În același timp, IPJ Neamț a transmis că „polițiștii au intervenit în condițiile legii, cu respectarea condițiilor referitoare la uzul de armă”.

„Aceștia și-au declinat clar și repetat calitatea, au efectuat somația legală și au făcut uz de armă numai atunci când persoana nu a dat curs somației și le-a pus în pericol iminent viața prin executarea focului asupra acestora cu arma de vânătoare”, a precizat poliția.

Ce arme au găsit polițiștii la locuința bărbatului

Potrivit IPJ Neamț, armele deținute de suspect sunt carabina calibrul 308 (7,62×51) și pușcă vânătoare calibrul 12 gauge, „arme care erau încărcate și pregătite la momentul anunțării de către polițiști a intenției de a pătrunde în imobil”.

„Imediat după imobilizarea persoanei, constatând că a rezultat vătămarea corporală a acesteia, polițiștii au solicitat urgent asistență medicală și au anunțat procurorul din cadrul unității de parchet competente”, a mai transmis IPJ Neamț.