Bărbat din Sibiu, urmărit penal după ce și-a decorat intrarea în casă cu o svastică

Un bărbat de 54 de ani din județul Sibiu este cercetat penal după ce a expus imagini și portrete ale unor conducători naziști și fasciști pe imobilele pe care le deține în municipiul Sibiu și orașul Agnita, a anunțat, miercuri Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Potrivit presei locale, bărbatul și-a decorat casa din Agnita cu o svastică amplasată chiar pe pragul de intrare.

Polițiștii au efectuat percheziții miercuri, 2 aprilie, la cele două imobile, descoperind simboluri fasciste și portrete ale unor conducători naziști, expuse astfel încât să fie vizibile din spațiul public, au transmis procurorii, conform Agerpres.

Totodată, anchetatorii au ridicat mai multe obiecte, inclusiv trei arme ce par a fi de colecție și un detector de metale pentru care proprietarul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Conform presei locale, una dintre cele două case se află vizavi de Judecătoria Agnita, iar svastica de la intreare a trecut neobservată până recent, din cauza faptului că accesul la imobil este la un nivel mai ridicat decât carosabilul. Prezența simbolului a fost făcută cunoscută de către un tursit german, care a anunțat Primăria orașului.

„Imediat după ce am fost sesizați am rugat Poliția locală să verifice. Mai apoi, a fost sesizată Poliția națională și Parchetul, iar procurorii au deschis dosar penal. Am fost informat că lucrarea de la intrarea în imobilul respectiv a fost acoperită. Este un caz izolat, n-am mai avut astfel de sesizări”, a declarat primarul orașului Agnita, Alin Schiau Gull, citat de Turnul Sfatului.

Bărbatul este acum cercetat pentru confecționare de simboluri fasciste și, respectiv, utilizarea de simboluri fasciste în public.