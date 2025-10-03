Bărbat împușcat mortal din greșeală de polițiști în atacul de la sinagoga din Manchester, anunță autoritățile britanice

Echipe de intervenție la locul atacului armat comis în fața unei sinagogi din Manchester. Credit foto: Benjamin Wareing / Alamy / Profimedia

Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la sinagoga din Manchester a fost împușcată din greșeală de către polițiști în timpul intervenției armate, a anunțat poliția din Greater Manchester, relatează Reuters și Sky News.

Victima ucisă a fost împușcată de poliție în timp ce încerca să-l imobilizeze pe atacatorul neînarmat. „Se crede în prezent că suspectul, Jihad Al Shamie, nu deținea o armă de foc, iar singurele focuri de armă trase au fost de la ofițeri autorizați pentru arme de foc ai GMP”, se arată în comunicatul Poliției din Greater Manchester (GMP).

Poliția crede, din informațiile de până acum, că singurele focuri trase au fost cele ale forțelor de ordine care au intervenit „pentru a împiedica infractorul să intre în sinagogă și să provoace daune suplimentare comunității noastre evreiești”.

„Prin urmare, sub rezerva unei examinări medico-legale suplimentare, această vătămare ar fi putut fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunilor urgente întreprinse de ofițerii mei pentru a pune capăt acestui atac violent”, a declarat șeful poliției, Sir Stephen Watson.

El a precizat că forțele de ordine au solicitat sfatul medicilor în cursul nopții, înainte de efectuarea autopsiei complete mai târziu în cursul zilei de vineri.

„Medicul legist al Ministerului de Interne a informat că a stabilit provizoriu că una dintre victimele decedate pare să fi suferit o rană compatibilă cu o leziune provocată de un glonț”, a declarat acesta.

Poliția a adăugat că una dintre persoanele rănite și internate în prezent în spital a suferit, de asemenea, o rană prin împușcare,dar rana „nu pune, din fericire, viața în pericol”, se mai arată în declarația oficială.

Ambele persoane despre care se crede că au fost împușcate, în timpul atacului, de către polițiștii care au intervenit se aflau în spatele ușilor sinagogii.

„Gândurile și rugăciunile noastre rămân alături de toate familiile și de întreaga comunitate afectate de acest incident în Greater Manchester și dincolo de acesta”, a adăugat șeful poliției.