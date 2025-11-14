Bărbat înarmat într-o gară din Paris, oprit cu focuri de armă de polițiști

Poliția franceză l-a imobilizat pe un bărbat înarmat cu un cuțit, vineri, în gara Montparnasse din Paris, potrivit anunțului făcut de procurori, transmite Reuters.

Parchetul a transmis un comunicat în care afirmă că un ofițer și-a folosit „arma” pentru a interveni în cazul bărbatului, care apoi a început să se rănească singur cu cuțitul. Presa franceză a relatat că a fost auzit cel puțin un foc de armă.

O sursă din poliție a declarat pentru Le Figaro că bărbatul are 44 de ani, este originar din insulele Wallis și Futuna și era căutat de autorități pentru că și-a amenințat soția și copiii cu moartea.

Bărbatul a coborât dintr-un tren și și-a pus cuțitul la gât când au sosit oamenii legii să îl aresteze. Potrivit surselor Le Figaro, individul a încercat să îi atace pe alți pasageri înainte de a se răni singur.

„Din primele informații pe care le avem, se pare că un bărbat cunoscut pentru violență domestică afișa un cuțit, iar un ofițer de poliție și-a folosit arma pentru a-l opri”, a declarat Parchetul pentru presa franceză, citat de publicația Local France.

„Bărbatul s-ar fi înjunghiat apoi”, au mai spus procurorii.

Un fotograf Reuters care se afla în gară în momentul incidentului a povestit că intervenția poliției i-a făcut pe oameni să se adune în holul gării.

Poliția a evacuat apoi gara, care deservește trenuri de mare viteză ce se îndreaptă spre vestul și sud-vestul țării.